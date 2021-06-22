周二國際體育仲裁法庭（CAS）宣佈「孫楊案」的最新判決，這名29歲中國泳手的禁賽期將會由原本的8年，減至4年零3個月，禁賽期會是自2020年2月28日開始執行，這意味着孫楊獲減刑後，同樣無緣參加在7月開幕的東京奧運。

由於疫情關係而押後了一年的東京奧運將會在7月23日揭幕，此前孫楊已經未有參加在國內進行的選拔，惟當時國家體育局表明曾經在2019年世錦賽贏得冠軍的泳手可以入選，即本來假如孫楊能夠推翻禁賽的話，仍然可以參加東京奧運。

不過，5月CAS以閉門及視像形式舉行的「孫楊案」重審聽證會，直至周二終於宣判，CAS依然裁定孫楊逃避、拒絕或未能提交樣本收集為由，判孫楊的禁賽期由原本的8年，減至4年零3個月，即意味着禁賽期將會在2024年5月31日結束，即最快要在巴黎奧運開幕前、屆時已經32歲的孫楊才會完成禁賽令。

最初孫楊因為拒絕向世界反禁藥組織（WADA）人員提交血液及尿液樣本而被禁賽8年，不過他的禁賽在12月時被瑞士聯邦法院駁回，原因是當時的仲裁主席的法迪利（Franco Frattini），曾在社交平台譴責中國人屠殺狗隻及食狗肉，言論涉及種族歧視。但案件重審後，孫楊仍難逃無緣參加東京奧運的命運。

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