NBA周二進行新一季新秀遴選次序抽籤，俗稱「狀元籤」的第一選秀權落在活塞手上，火箭與騎士則得到點選「榜眼」及「探花」的機會。

在20/21年常規賽戰績墊底的火箭、活塞與魔術，均有14%機會得到狀元籤，結果活塞得到幸運之神眷顧，而魔術則跌至第五籤，第三與第四籤就分別由騎士與速龍奪得。

活塞對上一次取得頭五名選秀權，已經是2003年的事情，不過他們當年在勒邦占士（LeBron James）在第一位被騎士挑走後，竟將第二籤押注在塞爾維亞中鋒米歷錫（Darko Milicic）身上，結果錯過了揀選安東尼（Carmelo Anthony）、保殊（Chris Bosh）與韋迪（Dwayne Wade）的機會。

活塞會方已表明希望挑選一名側翼球員，而奧克拉荷馬州立大學後衞根寧咸（Cade Cunningham）正廣被視為本年度NBA新秀狀元大熱門人選。

21年NBA選秀排名

第1位：活塞

第2位：火箭

第3位：騎士

第4位：速龍

第5位：魔術

第6位：雷霆

第7位：勇士（來自木狼）

第8位： 魔術（來自公牛）

第9位：帝王

第10位：塘鵝

第11位：黃蜂

第12位：馬刺

第13位：溜馬

第14位：勇士

註：只列樂透區前14位

資料來源：nba.com

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