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周三歐國盃「死亡F組」最後一輪賽事，大熱的法國惡鬥衞冕的葡萄牙，上演上屆決賽翻版。上輪法國和匈牙利，至於葡萄牙就被德國大勝。不過有四分的法國，藉助其他組別的形勢已提前確定出線，雖說要爭首名，但寧捧未出線而受讓的葡萄牙，撐下盤。

文：亨少

上輪法國作客同組最弱的匈牙利先失球，幸好下半場法國有基沙文入球扳平，才不至於全失三分。賽後不少球迷批評法國未能踢出應有水準，浪費幾次入球良機的賓施馬更遭各方口誅筆伐。

法國提早出線或輪換

誠然，踢早場加上布達佩斯超過攝氏30度的炎熱氣溫，的確對法國表現有影響，而且最終博得一分後，藉助周一C組與B組的第三名球隊烏克蘭及芬蘭齊輸波，僅積三分，已確定積4分的法國至少可以小組第3名資格殺入淘汰賽。賽前教練迪甘斯已經表明會作不少輪換，估計效力西維爾的中堅祖利斯古迪將登場，另外湯馬士林馬及哥倫天杜利素等亦有機會擔正，讓保羅普巴或拉比奧特休息。隊內其中一位有力改變戰局的尖刀奧士文尼迪比利因傷告別今屆賽事，對法國亦是一大打擊。

葡軍中場執位求反彈

葡萄牙上仗雖然有前鋒基斯坦奴朗拿度（C朗）先開紀錄，不過之後因後防多番出現漏洞，被德國連入4球大敗2:4，衞冕之路受嚴重打擊。當日除遭受各方抨擊的右閘尼爾遜施美度發揮失準，兩位防中丹尼路彭利拿及威廉卡維奴同樣未能起到屏障作用，今仗其中一人或會失去正選位置，相信球隊調整陣容下，大敗過後必會打醒精神。

雖然從整體戰力上，葡萄牙或比不上現時的法國，不過法國今屆進攻發揮亦未如理想（見另文），畢竟迪甘斯的戰術理念並非主打進攻，雙方或會有更多搶中場的時間，對於葡軍絕對是好事。