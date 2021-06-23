葡萄牙球星基斯坦奴朗拿奴在歐國盃F組首輪對匈牙利的賽前記者會上，將大會放在桌上的兩瓶可樂拿開並呼籲球迷多喝清水而成為一時熱話。Ikea加拿大就把握機會，推出可重用的「C朗」水樽吸客。

C朗當日與葡萄牙主帥費蘭度山度士出席賽前記招，大會在兩人枱面分別放了兩瓶贊助商提供的可樂和一支清水，但C朗坐下後更將兩瓶可樂拿開，並舉起清水呼籲大家要多喝清水。

在C朗之後，2019年成為了穆斯林的法國球星保羅普巴有樣學樣，在擊敗德國的賽後記者會上拿走贊助商的啤酒，烏克蘭隊長耶莫蘭高則反其道而行，在球隊以2:0擊敗北馬其頓的賽後記者會上，將桌上的可樂和啤酒都放到自己面前，並叫兩個贊助商聯絡他，非常搞笑。

至於Ikea加拿大近日則推出以「朗拿度」命名的水樽，標榜可循環再用以及只售1.99元，而在該公司的社交網頁則寫上了飲水、可持續，並且@基斯坦奴和hashtag了Euro2020，市場觸覺相當敏銳。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波