風雨同路，《蘋果日報》將於今天起正式停刊，《蘋果體育》也將與各位讀者說聲再會，負責體育網上即時新聞更新及蘋果波經的同事，告別前在此向各位致謝，感謝過去多年的陪伴。

自1995年創刊以來，《蘋果體育》已經歷了6屆世界盃及奧運賽事，歐國盃連同今屆在內更已是第7屆，至於足球四大聯賽、NBA、網球四大滿貫甚至F1一級方程式等同樣受港人注目的賽事，更是每年或業界所說的每個體育賽季，都緊貼着大家身邊。

報道方式亦與時並進，由以往刻板賽果報告，不斷加入更多賽前消息，賽後分析以至花邊新聞。自2000年代初足智彩成立，足球投注合法化之後，《蘋果日報》亦提供各大小球賽的分析與波盤推介，以往有戰鬥員A、吾中、藍鑽石與青蛙仔等名家提供獨到分析，到留守見證到最後的盧卡東尼與尊嘉等，令讀者在投注上有多一些參考。

時代變遷，媒體資訊渠道一步步由報業擴展至網上，我們也大力將資源放在網上即時新聞上，務求將從外媒所得最快最準確的消息，經本報組同事整理後報道在大家眼前。近乎24小時全方位地包攬所有大家所關注的新聞，體育部組不分晝夜營運，尤其國外不少比賽會在本港凌晨時份進行，本部組會安排通宵更或早更回來更新消息。另外，《蘋果體育》也繼續在所謂傳統媒介的報紙，繼續提供賽前分析，而蘋果波經則會如常地向大家送上博彩貼士及軍情速遞等，期望各位「賭仔」可在投注上有所心得。

曾與各位喜愛體育及喜愛閱讀蘋果波經的讀者度過了多個寒暑，經歷了無數大型比賽，遺憾是未能在延遲一年舉行的2020歐洲國家盃中完成最後使命，見證冠軍誕生，也無法與大家一同等待至一個月後即將展開的東京奧運。

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