E組

歐國盃E組最後一輪，此組出線大熱西班牙（圖）分組賽連和兩場後，目前排在小組第三位，能否出線還看今晚對斯洛伐克，不過，就算西班牙能夠晉級，以其過去兩場的表現，相信無力爭盃。

賽前已指出，這隊西班牙處於重建期，整體實力不差，但個別位置上欠有份量球員，像中鋒及中堅位置，隊內也缺少領袖，而分組賽首兩戰對瑞典及波蘭同樣掌控戰局，也有不少機會，但首戰未能攻破瑞典，上場對波蘭又在領先下被羅拔利雲度夫斯基入球逼和。

西班牙教練安歷基上場對波蘭已從善如流，派謝拉特摩蘭奴與艾華路莫拉達合組鋒線，進攻已有改善，也能先開紀錄，但未能擴大比數，又射失12碼，令球隊出線有危機，同時令球隊承受極大壓力。可幸分組賽最後一戰對手斯洛伐克，如好友甄馬田所言，實力不強，只要狂牛兵團能克服壓力，贏波出線機會仍然樂觀，惟出線後在淘汰賽面對更強對手，到時要突圍是有相當難度，如能躋身八強已有交代。

瑞典上場苦戰小勝斯洛伐克後升上榜首，今場對手是必須全取三分的波蘭，形勢及踢法上相對簡單，就是主守，再等機會反擊，對組織力有限的瑞典來說，要攻很困難，但保住不敗還是有能力做到，尤其對手波蘭攻力亦不強。這場對決很接近，握手言和機會高。

鄭兆聰（now Sports足球評述員）