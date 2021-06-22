作為今屆奧運的主辦國，日本的最大目標相信是打破上屆里約奧運的41面獎牌紀錄。日本近年在羽毛球和乒乓球兩個項目的成績進步神速，大有機會打破中國的壟斷地位，成為該國最新的「獎牌倉」。

日本羽毛球協會上周公佈今屆奧運羽毛球項目的13人名單，今屆日本羽毛球隊被視為史上最強的一隊，除了男單一哥桃田賢斗外，日本女雙亦擁有世界排名首兩位的福島由紀、廣田彩花，以及永原和可那及松本麻佑兩對組合，加上女單亦擁有現時世界排頭五位的奧原希望和山口茜，陣容相當強大。

日本過去在奧運羽毛球項目曾經奪得1金1銀1銅，不過日本羽協就表明，今屆奧運的目標是奪得3金。當局又列出今屆賽事的獎金，其中贏得金牌的球手將可以獨得1,000萬日圓（約70萬港元），而銀牌和銅牌的獎金分別為500萬和300萬日圓。

乒乓球項目同樣是日本今屆的金牌希望，男子方面有三朝及兩朝奧運元老水谷隼及丹羽孝希，以及乒壇神童張本智和。為日本奪得史上首面奧運乒乓男單獎牌的水谷隼邊近年受到多處傷患和眼疾困擾，今屆僅以推薦名額「掹車邊」入選男團和混雙項目，這位32歲老將在上周的亞錦賽選拔男單八強就不敵年僅19歲的大學生球手戶上隼輔，狀態仍是一般，相信衝金的希望仍會落在張本智和以及伊藤美誠兩位年輕男女單球手身上。

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