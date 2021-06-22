晨光熹微，白鷺高飛自遙，魚躍撩動清漪，城門河上賽艇似箭，無論酷熱如蒸爐，或冷風如針刺，寒來暑往，一代又一代的艇手年復年六時集合賽艇中心落水訓練。「最近熱返，所以再早啲，五點半就開始」，22歲的洪詠甄（Winne）剛從日本摘下奧運入場券，回港隔離後休假數天，訪問翌日又要重投正常訓練，這天拍攝她輕裝上艇，屈膝蹬腿，雙槳如飛翼掠過水面，一氣呵成， 背向目標，隨水波引領，一槳一槳划向東京奧運的未知。

初見洪詠甄，雙眼焦點不由自主落於其手掌，攤開可見握槳位的關節位長滿厚繭，水泡破皮如火山口般明顯，其上染上一撻撻的紫色，我以為是童年家居必備的有色藥水使然，她靦腆解釋只是耳圈染髮脫色而矣。畢竟還是十八廿二的青春少艾， 一襲紫髮飄逸，襯上黝黑膚色，洪詠甄在河上顯得份外搶眼，天文台明明預告陰天驟雨，誰料訪問那刻陽光普照，盛暑教人熱不可耐，烈日下她卻處之泰然，爽朗笑說最喜歡同陽光玩遊戲，「屋企人都係咁提我要搽cream，一定要做足防曬，但我又唔擔心天氣，我都係幾享受陽光，鍾意曬黑。」她學艇短短六年，日曬雨淋在她肌膚烙下印記，粗糙的掌心於她，不過是刻苦練艇的基本入場費。

接觸賽艇之前，洪詠甄讀林大輝中學時專練田徑，400米、800米、跳高、甚至越野跑也可見其蹤影，從陸上轉戰水上，契機卻在學界室內賽艇賽，16年讀中五時她獲選代表學校參賽，初試啼聲結果於超過30名參賽者中排行第四，被賽艇協會相中邀請試訓。機緣巧合踏入賽艇世界，雖然仍為學生，但家住火炭的她日日晨早上課前先回體院練習，「未轉全職時我淨係喺體院拉機，五點鐘起身，返去拉一節再返學，因為學校好近，所以可以沖埋個涼再過去。」別人好夢正酣，同期參加新秀計劃的隊友一個接一個退隊，獨她堅持朝朝在賽艇機的鏈條旋動聲中揮汗訓練，問她何來毅力撐下去，她若有所思緩緩道，「我都唔知有咩驅使我咁早起身拉機，可能因為Set咗目標，想八分鐘內可以拉到2000米。」第一年學界她拉出8分28秒，再練一年後，成績大幅躍升至7分35秒，雖屈居亞軍，但時間已刷新學界紀錄。時至17年她剛從中學畢業，她憶述那時前路茫茫無甚目標，碰巧教練力邀她轉為全職運動員，她自恃青春無限，決定放手一博，「當係有個新嘗試，睇吓係咪適合自己，一開頭屋企人都有啲反對，佢哋覺得一畢業就好出去做嘢攞經驗，唔好喺度混混噩噩，不過我都幾堅持想試，仲話反正可能好快就會quit呢。」

16歲初學，18歲她已經加入港隊全職訓練，以前團隊受訪時隊友也誇獎她潛質深厚，但她入隊後才發覺走運動員的路絕非易事，年少「好快就會quit」的戲言險開口中，「一開頭我有少少想放棄，因為好辛苦，突然訓練模式轉咗好多，我同自己講都係開始嚟，未去到高潮位置，所以可再睇係咪適合，我一直去到18年亞運前都掙扎緊，會質疑自己。」信心墜入谷底，碰巧亞運將至，教練決定派新人上陣汲取經驗，主練輕量級的她轉戰不限重的公開組，身高1米73的她笑言與國際賽對手相比，身型明顯見絀，「出到去公開組個個都好大隻，得我一個奀支支，其實我當時身型同依家差唔多，係而家大髀粗啲。」初戰國際賽她坦言既興奮又怯場，小組初賽只排第四，復活賽亦未能脫穎而出，最終轉戰B組決賽排第二，總成績位列第八，她感言這趟印尼征途拯救了她的賽艇生涯，「我當時唔知自己實力去到邊，我驚教練失望，所以盡能力做到最好，B組決賽係好深刻，我好想追過爬頭嘅卡塔爾對手，點知死追爛追都唔得，但睇片原來佢都好辛苦想甩開我，睇返都覺得係個肯定，知道原來自己實力係做得到。」

不似龍舟獨木舟渡向前方，艇手向後划艇，一心一意全神貫住，當局者迷，不知後方航道有何障礙，洪詠甄練習時曾經轟隆撞橋，「我試過撞落橋躉，好彩冇撞爛條艇，淨係撞到支漿，當時梗係有畀人鬧，好彩冇爛嘢，所以教練都冇咁激動。」人在艇上發力後划，一靠勇氣和信心航向背後的未知，二靠隊友引領探索，洪詠甄亞運後與李嘉文合作輕量級雙人艇，大師姐加入艇隊時，洪詠甄才剛上學，後者佩服師姐訓練如同運動員模範，「第一次見到佢印象係佢好勁，好大隻，我就諗我會唔會練到好似佢咁powerful呢？同埋佢技術都好完美，我喺艇上都同佢差好遠，好想喺佢身上學更多。」一老一嫩艇上齊划，即使李嘉文已然退役，但洪詠甄想起合作片段仍然戰戰競競，又敬又畏，「爬每一槳都驚佢會話我入水慢，所以都要盡量快同準確，等佢爬得易啲，有時佢都會話我，可能頂我唔順。」問她最欣賞師姐哪種特質？她認真說道：「佢耐性好高，忍到我咁耐，我都好佩服佢呢樣嘢。」

李嘉文素以刻苦自律聞名，其耐性經18年訓練千錘百煉而成，她坦言賽艇運動員的前路不易走，寄語師妹必要認清目標才能捱過箇中辛酸和荊棘，「例如佢嘅體重比我難控制，每一次（食嘢）我都會叫佢小心，提醒佢如果你係好想去達到呢個目標，唔好視眼前嘅嘢係痛苦。退役之前我一直覺得自己所做嘅嘢都唔係難，因為嗰時有目標，仲係想去2020東京奧運，依家諗返起當時其實係地獄，但如果你有目標，你不經不覺咁就會過到。」 師妹以偶像目光仰慕之，李嘉文其實艷羨年輕一代有前輩開路指點的幸福，「我都好羨慕佢，以前我細個冇乜女仔喺隊，我見到佢就諗返起自己，如果我好似佢咁細個嘅時候都有個前輩指導就好喇，佢未來行嘅路會畀我容易啲過，夾艇嘅時候我都分享咗好多畀佢，希望佢吸收到，我經歷過佢嘅階段，佢好需要有人去帶領佢，咁樣可以行少啲冤枉路。」

受疫情影響，東京奧運延期至2021年，李嘉文受傷患困擾多時，去年宣佈退役，洪詠甄失去拍擋，惟有轉攻單人艇。五月她隨港隊出發日本戰資格賽，結果比賽失利，她未能殺入A組決賽，最終B組決賽排次席，總排名第七，無緣直接入圍，她指賽後難掩失望，「如果唔係延期，我上年覺得自己冇能力去到奧運，今年參加資格賽都係5050，可能都未夠能力，比賽見到仲差兩名先有得爭入場券，覺得可能都冇機會，或者要再等四年先至會有。」由於每國的奧運入場券有限額，即使洪詠甄未能躋身前列，但仍有機會從第七名遞補入圍，形勢被動，回港隔離期間她於酒店房日夜忐忑，有日總教練突通知她入場券到手，她憶述腦袋一片空白，「心諗唔係真呀，會唔會係發夢咋，竟然係咁？嗰陣未正式公佈，點知係真嘅，我第一時間喺房大笑出嚟。」回顧入奧征途，洪詠甄認為B組決賽每一槳尤為關鍵，「Final B都好重要，唔可以睇小，始終爭一名就係爭一名，每一場比賽都要做好自己博盡，咁就問心無愧。」

東京奧運在即，洪詠甄日夜加操，急要改善起步太慢的弱點，「對比其他對手我係最慢，有啲慢熱，我唔識點用爆發力，成日都畀人感覺未去盡，教練之前好忟，係咁吟我。」她說以前練田徑時亦如是，每次起跑皆會自動落後，幸好她非主攻短跑，否則回過神來對手已過線，「田徑起步好似都係慢啲，所以我最興奮就係衝刺時追過人嘅感覺。」今次奧運她由輕量級越級挑戰公開組，自知實力或未夠突圍，但期望至少能緊跟對手，讓自己安心下來，「划艇過人會望到水波，聽到呼吸聲同落槳聲，咁會畀到動力我追，所以奧運畀個目標自己，起碼要見到水波。」我問假如奧運時對手一開賽已呼呼破浪遠去，將有何對策？她笑笑口說：「起步如果啲人好快走晒係會驚，不過都要同自己講冇事嘅，因為去到最後，我點都會見到佢哋。」前路或晦暝或光明，或順流或逆流，但只要堅持信念，鎖定目標，輕舟終會渡過萬重山。

洪詠甄小檔案

出生日期：1999年4月10日（22歲）

身高：1米73

體重：64公斤

曾就讀學校：林大輝中學

加入港隊年份：2017年

曾奪榮譽：2021年世界室內賽艇錦標賽輕量級女子2000米23歲以下組銀牌、2019年世界海岸賽艇錦標賽女子四人雙槳有舵艇金牌

賽艇隊訓練日程

時間 項目

6:00am-8:00am：城門河練艇

10:30am-12:00pm：體院體能訓練

3:30pm-5:00pm：體院室內賽艇訓練

記者：洪量丰 攝影：許嘉明 動新聞撰稿：朱樂滔 剪接：Choco Lau

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