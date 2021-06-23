七年前剛畢業回港，還未打算找工作，一天中午仍在抱頭大睡時，家父向我拋下一份報紙，「《蘋果》體育請人喎，去見吓。」還記得見工那一天，是MH370出事的那天。

初期負責外電，「易食指數」正是出自小弟手筆，想澄清一下我其實是利物浦球迷，當時心想若我吹捧曼聯，只要他們六場入面其中一場有差池，也足以成為笑柄，豈料曼聯接連失分後，被恥笑的是我。

其後轉任記者，一場港超聯都未採訪過，就被派到日本獨自採訪日職決賽，每日被上司質問到懷疑人生，輸經驗的我更不會忘記那個飢寒交迫的晚上，見證廣島三箭贏得冠軍後，那碗熱燙燙杯麵的滋味。

2018年是最難忘的一年。

被派到俄羅斯採訪世界盃，體記「四大滿貫」，我終於收集到第一個，但我心入面充滿埋怨，「冇香港隊嘅世界盃有幾大採訪價值？」同事大力carry下，還是順利完成了個多月的採訪。回想起來，很感恩有這個採訪經歷。

緊接的亞運會是我一直想採訪的大賽，本已無緣，機會突然來臨。做亞運會很累，卻很滿足，因為每日都在採訪香港運動員。

還有年尾的澳門大賽車，記得炮彈女車手嗎？當時收到指示要留在澳門追尾，剛逃出鬼門關的攝記同事被點名外，兩個文字記者擇一留守，我自願留澳，當晚才驚覺已沒有內褲更換。入行四年多了，還是輸經驗。

順帶一提，我最討厭做七欖，因為重心放在南看台，不似做體育版。我最喜歡做港足，每次回家後腦海仍不斷響起球迷的打氣聲，興奮到失眠。

多謝每一位受訪者，願意花時間跟我說你們的故事。抱歉了李康廉，你當日匆匆趕來，訪問後又匆匆趕去練波，但專訪只能出即時新聞，未能印在紙章上。撐過了今季港超聯，也撐過了世盃外，我貪婪地再想，可以撐過亞協盃和亞冠盃嗎？啊！夠鐘了。

6月16日，國安再搜蘋果大樓的前一天，我從上司手上接過7月假期表，心中暗想：「填完有冇用？」還是先做好準備，我問上司：「奧運開始只准放例假，係開幕嗰日計起？」

「係。」

「嗯，收到。」

記者：禤家民

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