NBA季後賽東岸決賽香港時間周四早上揭幕，第一回合將由公鹿迎戰鷹隊。今仗焦點當然是「字母哥」安迪度安寶（Giannis Antetokounmpo）與T楊格（Trae Young）這兩位頂級球星的對碰，而季前差點就加盟公鹿的鷹隊射手保丹奴域（Bogdan Bogdanovic），亦隨時成為今個系列賽的「X factor」。（香港時間明日8:30am開賽）

身為東岸五號種籽的鷹隊在頭兩圈以黑馬姿態，先後淘汰了紐約人及76人，於季後賽場均有29.1分及10.4次助攻的T楊格，絕對是居功至偉，這位22歲控衞亦表明希望再進一步。他說：「我會繼續保持信心，大家對能夠打入東岸決賽都感到很高興，但我們還未滿足，還要繼續贏下比賽。」

T楊格今仗將要面對「字母哥」、賀里迪（Jrue Holiday）與PJ特加（P.J. Tucker）等防守悍將，保丹奴域將有機會扮演奇兵角色。事實上，公鹿曾經因為涉嫌在去年11月中自由球員市場開啟前，偷步跟帝王達成先簽後換保丹奴域的協議，被NBA褫奪1個2022年次輪選秀權，而該名塞爾維亞射手最終落戶鷹隊，成為他們今季彈起的重要功臣。

文：童健