太陽周二在NBA季後賽西岸決賽第二回合，藉着中鋒艾頓（Deandre Ayton）在完場前一刻Alley-oop入樽得手，於主場以104:103險勝快艇，場數領先至2:0。

太陽在完場前0.9秒落後102:103，克魯達（Jae Crowder）在前場底線開界外球，艾頓在籃底高高躍起，力壓快艇中鋒蘇巴克（Ivica Zubac）完成空中接力入樽，協以主隊以1分絕殺對手。事實上，快艇在完場前8.2秒，本有機會拉開戰局，但保羅佐治（Paul George）兩個罰球全失，成為今仗轉捩點。

在基斯保羅（Chris Paul）因為確診新冠肺炎繼續缺陣下，金馬倫披恩（Cameron Payne）攻入了全場最高的29分，並交出9次助攻，艾頓有24分及14個籃板球，D卜克（Devin Booker）亦有20分貢獻。

快艇方面，主將尼納特（Kawhi Leonard）今仗再次因為膝傷倦勤，保羅佐治取得全隊最高的26分，列治積遜（Reggie Jackson）也有19分斬獲，但仍未能阻止球隊陷入場數落後0:2的困境。第三回合賽事將於周四移師洛杉磯舉行。

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