競技場上汰弱留強，奈何冠軍只得一個，我在任職蘋果體育記者數年間，看到的更多是選手失落金牌的遺憾與淚水。

人總對「第一次」有些執念，我亦對第一次採訪的學界球隊和運動員格外有感情，即使他們近年被戲稱萬年老二，但我從未掩飾過自己對他們的欣賞。有時候行家笑我太投入，支持這些贏不了的，有意思嗎？但我又問自己，最強一定等於最好嗎？

去年疫情尚未爆發，支持的球隊相隔十年再問鼎冠軍，我不會忘記有球員在哨聲響起之後，突然衝過來送上擁抱，高呼「終於得咗喇」的感動；也不會忘掉最欣賞的球員如何走過傷患、捱過無數失意，在多次想放棄的邊緣決定繼續堅持，五年後終於奪金。

有人說，運動員的故事大多雷同，概括而言就是付出所有，幸運的會贏，更多卻淪為泯然眾人。不過，他們身為運動員之前，首先是個有血有肉的人，作為體育記者，更應把大眾無法輕易得知的小故事說出來。我亦確信以誠待人的話，對方總會感受得到，至少我在最近幾日不停接到相熟教練、運動員、行家和受訪者關心的訊息，這份情誼也是在此工作多年的最大得着。

最後，感激上司的提攜，前輩的教導、同事的包容，在人手充裕的情況下，總讓我去採訪喜歡的項目，也感謝所有行家多年來無私的幫忙。大家珍重。

記者﹕許嘉明

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