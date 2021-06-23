湖人後衞卡路素（Alex Caruso）因為藏有大麻和吸毒工具，周二在德州被警方拘捕其後獲釋。卡路素的兩項均為輕罪指控。

ESPN報道，卡路素在周二美國中部時間大約下午2時，嘗試登上位於德州農工大學的伊斯伍德機場的航班，運輸安全管理局人員搜查他的袋時發現了一部裝有大麻的草藥磨研機。據報道，卡路素因為藏有不足2安士大麻而被拘捕，其後繳交了4,200美元保釋金後已獲釋放。

27歲的卡路素大學時期為德州農工大學比賽，今季結束後他將成為非受限自由球員。卡路素是於2017年加盟湖人，是湖人近四季後備席上的關鍵球員，今季在58場比賽中場均取得6.4分、2.9籃板及.28助攻進賬。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波