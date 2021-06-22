莫迪歷周二在歐洲國家盃D組最後一輪分組賽遠射建功，協助克羅地亞以3:1擊敗蘇格蘭，本身已是克羅地亞在歐國盃入球最年輕球員紀錄保持者的這名35歲老將更再創紀錄，成為在歐國盃入球的最年長克羅地亞球員。

2008年，莫迪歷在對奧地利的比賽士哥，以22歲零273日之齡成為克羅地亞在歐國盃入球的最年輕球員。周二，他以35歲零286日遠射破網，為克羅地亞將比數改寫為2:1，並成為隊史在歐國盃士哥的最年長球員。克羅地亞最終由比列錫接應莫迪歷左路角球傳中頂入，而3:1戰勝蘇格蘭，並憑較佳得失球壓過同分的捷克而以小組次名出線。

克羅地亞在D組首輪以0:1不敵英格蘭，次輪則以1:1賽和捷克，周二終擊敗蘇格蘭，取得在今屆歐國盃的首場勝仗。隊長莫迪歷賽後說︰「我們很高興，因為我們踢得很好而且晉身下一輪賽事。我們對於首兩場比賽的表現並不滿意，而且知道我們可以踢得得更好。當我們踢出這樣的水準，我們對所有人都是威脅。」他又表示︰「這個入球對我很有意義，但我們的表現意義更大。我為我的入球能幫助到球隊而高興，但最重要是球隊取得勝利。」

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波