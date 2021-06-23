同報的《細看時局》說，「時代正給予香港人考驗，容不下懷憂喪志」。我同意，所以我才引述。不過，我人眼淺、又易激動、懷憂喪志之時扮正能 L 其實是我強項。不知從哪年開始，香港有班人轉讀出身獨特、在同行遇上風雨時還冷嘲熱諷、以為自己將來可以獨善其身的一份所謂報紙，可能這就是時代的集體崩壞。當我無知地不曉得他們何時轉讀這份所謂報章，其實我也有責任。因為我曾經港豬，因為我曾經放棄了關心這個社會。現在，子欲養而家不在。

本欄執筆之時，傳來今日見報日乃最後一日出報紙的新聞。昨日原定約好友人在將軍澳蘋果日報總部吃午飯敘舊，可幸陰差陽錯沒能成事。否則，我這個冇用的人可能倒過來需要蘋果體育人的安慰，因為我這個冇用的人恐怕會在那裏、見着他們每一張臉時會失控痛哭。這一刻，在我腦海中想起的是蘋果體育的 35 位同事，有阿彬、阿平、J 先生、阿明、S 小姐、攣毛，還有蘋果上下約 800 人，還有他們背後數千人的 800 個家庭。

這一刻容不下懷憂喪志，這個我仍是同意的。如何讓這些年來埋下來的種子發芽，我有一些想法。我相信今日的體育記者，不只是記錄事情與人物的記者；我認為今日的體育記者更應該是體育新聞工作者，而新聞工作者的其中一樣獨特性與重要性，就是專業地揭露一些有社會意義的新聞。我有一些想法，我相信每個在不同範疇的香港人都有一些想法。然後，就看我們每一個人如何做了。香港人，珍重。

文：丹尼爾

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