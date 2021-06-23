英格蘭周二小勝捷克1:0的歐洲國家盃最後一輪分組賽，菲爾科頓不但失掉正選席位，甚至不在後備名單上，領隊修夫基解釋，此舉是為免科頓再領到黃牌而要停賽。

21歲的曼城中場菲爾科頓，在英格蘭以1:0擊敗克羅地亞以及賽和蘇格蘭0:0的首兩場分組賽都是正選上陣，惟對捷克的最後一輪卻意外地未有被列入球員名單。被問到有關將科頓排除在英格蘭今場球員名單之外的問題時，英格蘭主帥修夫基說︰「因為他已經有一面黃牌。在我們看來將會在下一輪缺少兩名球員之下，我不想冒險再有第三個。這對菲爾來說是很遺憾，但我認為這是合理決定。」

英格蘭的美臣蒙特和芝維爾，上周五對蘇格蘭的比賽與他們的車路士隊友基美亞擁抱和交談，因基美亞其後確診感染新冠病毒，令蒙特和芝維爾成為緊密接觸者而需要接受隔離。除了對捷克外，亦有機會錯過「三獅軍團」的16強賽事。

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