【本報訊】亞協盃J組今日展開，頭場於將軍澳運動場上演，由中華台北代表台南市FC對蒙古的220體育會，尾場在香港大球場由兩支香港代表理文及東方龍獅交手，將是決定出線資格的關鍵一戰。（now633台今日8:00pm直播）

多次延期後，亞協盃J組終可於香港以賽會制形式進行，防疫措施相當嚴格，所有球隊包括兩支香港代表都需進入「隔離泡泡」。理文與東方被視為J組最強兩支球隊，今晚一戰對出線形勢極為關鍵，剛上任為東方主教練的盧比度賽前表示，自己有豐富的亞洲賽經驗，對備戰有幫助，但疫情下令比賽添難度：「隔離對球員來說不容易，特別是港腳成員，要隔離近兩個月，心理上很困難，不過球員已準備好比賽。」東方在亞協盃只有艾華頓、林恩許和王力威三位外援。

理文方面，同樣受防疫措施影響部署，主教練陳曉明說：「戰術上、心理上，所有教練、職員和球員都完全準備好。我們犧牲了很多，要離開家人，為了一個目標，就是晉級。」他又表示希望可晉身四強或決賽，但首要條件是今日先勝東方，他說：「聯賽一個月前完結，我們完季時狀態很好，一個月沒有比賽很難保持，但我們做得不錯，最擔心是港腳回港後需隔離三天，而且睡眠質素不太好。」另一場由台南市FC對220體育會，兩隊都是首次打入亞協盃決賽周，爭取隊史首勝。