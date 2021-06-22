F組

「死亡F組」迎來分組賽最後一輪賽事，四隊也有出線機會，德國對匈牙利及葡萄牙（圖）對法國的賽果既互動，也相互影響，過程肯定相當刺激。今屆歐國盃英格蘭及法國等爭標熱門球隊，2輪分組賽後只得1勝1和成績，表現不似預期般出色，到底是走線還是留力，很快可以找到答案，而意大利及荷蘭等「黑馬」於分組賽則取得三戰全勝。

德國上場正選沒有作出調動，但改變踢法後表現令人刮目相看，技術性擊倒葡萄牙，表現備受好評。雖然他們如今已經有三分在手，但今場要大勝匈牙利也非易事。德國上仗左右兩翼齊飛，只是恰好葡萄牙一對閘位球員表現差勁才可大勝而回，不過相信日耳曼大軍今場於慕尼黑主場出擊，最終應可小勝對手晉級。

法國上場面對匈牙利失分，過程是有點不夠運，但整體演出確是未如理想，球隊目前有4分在手已肯定能躋身16強，此戰應會集中強攻葡萄牙右路防線，而葡萄牙老牌教練費蘭度山度士也會因應上場的情況而作出調整。

葡軍今場和波即可出線，球隊有一定的實力，相信般奴費南迪斯及基斯坦奴朗拿度這些大賽球員將會在關鍵大戰交出表現，預計今仗上半場雙方會踢得較為謹慎，向大家推介「半場和」。

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丘建威（now Sports足球評述員）