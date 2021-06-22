東京奧運開幕進入倒數一個月，各個體育大國正磨拳擦掌作最後備戰。作為奧運史上最多獎牌國家的美國，每年均在田徑和游泳項目大豐收，上周六美國隊就為此兩個項目舉行奧運測試賽，「新水神」迪素、「女水神」列迪姬、美國男籃「夢之隊」和田徑新星莎卡莉李察臣等，將帶領美國於今夏東奧繼續衝金。

美國隊於歷屆奧運以來取得統治性的地位，這個奧運大國由1896年雅典奥運起共參與過27屆夏季奧運，一共贏得2521枚奧運獎牌，包括1022金、794銀和704銅，是目前贏得最多奧運獎牌的國家。美國獎牌產量最高是來自田徑和游泳兩個大項，今屆東奧他們將繼續向水、陸兩方爭金，當中「水路」由迪素成為代表面孔。迪素被喻為奧運23金「水神」費斯之後，美國泳壇最大顆明日之星，15歲就參與倫敦奧運選拔賽的他，於2016里約奧運拿下兩面接力金牌。2019年已獨當一面的他，更在游泳世錦賽埋單也獲6金2銀，以8面獎牌成為單屆世錦賽最多牌的第一人。

至於美國田徑方面周日了進行奧運資格選拔賽，男子100米由25歲新星邦美（Trayvon Bromell）跑出9秒80時間奪冠，預料將與第二、三名均衝到個人最佳時間的比加（Ronnie Baker）及費基尼（Fred Kerley），代表美國隊出戰東奧。美國隊這班新晉跑手的名字或許有些陌生，事關兩屆男子100米世界冠軍的百米飛人高文，因錯過藥檢被停賽；100米常客、前世界冠軍兼39歲老將加特連，亦在比賽中途明顯拉傷，只能以最後一名衝線；23歲的挪亞利尼斯亦只得第7名，他將轉戰200米奧運測試賽，

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