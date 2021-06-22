美洲盃周三上演B組榜首大戰，由首名兼東道主巴西迎戰次席的哥倫比亞。巴西一眾攻擊球員狀態甚勇，而哥倫比亞近仗於客場賽事的總入球又偏多，今役宜取[2.5球]「大」，並補巴西半場領先1:0的波膽。（球賽編號：星期三22；有線661台明日8:00am直播）

衞冕的巴西在今屆賽事兩戰全勝兼沒有失球，目前以六分居首，實力超班，而只要今役擊敗哥倫比亞，基本上肯定可出線。另外，連同之前比賽，森巴兵團已九連勝，六場零失球，並且有8場淨勝對手超過1球。今迎哥倫比亞，巴西基本上可以「夫添」，而上仗勝秘魯一役退居後備的前鋒李察利臣、中場卡斯米路及後衞馬昆奴斯哥利亞，今役料會復任正選，配合星級射手尼馬（圖）及中場費特洛迪古斯等，入球絕對有保證。

哥軍變陣博爆冷

哥倫比亞在B組以1勝1和1負得4分排第2，少巴西2分並多賽1場，要爭榜首今役就不容有任何差池。不過，哥倫比亞近況其實一般，教練魯爾達暗示，今役球隊或變陣，讓前鋒路爾斯梅利爾復任正選，有望在巴西身上取得入球。

畢竟，哥倫比亞近仗就算在客場比賽，都踢得頗為主動，因此，近五場作客賽事全部開「大」（見附表），相信今役亦不例外。是役除了入球「大」可捧之外，亦不妨兼顧巴西半場勝1:0，因為巴西於主場表現醒神，近3場全部於半場領先1:0。

至於上屆亞軍秘魯在周三鬥厄瓜多爾望乘勝追擊。由於兩隊實力相若，而且近五次相遇，就半場全部打和，今役宜再追有2倍的[半和]。（球賽編號：星期三21；有線661台明日5:00am直播）

文：數人