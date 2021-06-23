世事真的很巧，明天（24號）是我打第二針疫苗的日子，那會料到亦是《蘋果》跟讀者講再見的一天。

打疫苗，原本沒想過，是因為原定下月21日飛去東京採訪奧運才打的，多謝《蘋果日報》，在艱難的日子，也準備好派員去到東京直擊疫情下的奧運會，三個星期的酒店已交了尾數、機票也訂好了，手上的東奧記者證還有待到步後才生效，但........。

97年開始加入《蘋果》工作，真的又愛又恨，上頭指令與時並進，更日新月異，要付出120%才跟得上，多得《蘋果》，不斷求變創新，令到已不年輕的小記也逼得追上去，不容易，但很有成功感，由以往的趕報紙死線，到近年的即時新聞跟同行鬥快上架，即時看到新聞點擊率，很過癮。

這廿四年，由2000年悉尼奧運開始，無間斷直擊過五屆奧運會，現場見證乒乓「孖寶」李靜、高禮澤04雅典奪銀、「女車神」李慧詩12倫奧奪銅，很榮幸可以代表《蘋果》將現場所見所聞呈現大家眼前，還有一世人也沒想過會去到的2006德國世界盃，OMG，一世難忘，那年《蘋果》派出四至五個記者及特約同行，沒想過自己有份，更獨自走訪德國幾個城市，沿路訪問五花八門，有球壇名宿、有德國藝術家、有各類型發世界盃財的人，令人眼界大開，多謝《蘋果》給了我們很多發揮的空間。

做了這麼多年體記，你問我累不累？累，但一點也不厭倦，而且越做越開心，因為這份工，有幸認識香港體壇中人，運動員的堅持很單純、很可愛、令人佩服，各人背後的故仔百看不厭；行家們的互動令到彼此拙莊成長，每位體記、每位運動員都有值得我學習的地方，多謝大家。

多謝蘋果！

記者：徐嘉華

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