國際體育仲裁法庭（CAS）周二宣佈「孫楊案」的最新判決，這名29歲中國泳手的禁賽期將會由原本的8年，減至4年零3個月。曾擔任孫楊代表律師的張起淮堅稱，孫楊沒有違反禁藥規則，並指他是這位奧運三金得主，是國際政治鬥爭中的犧牲者。有內地傳媒就指，孫楊仍有機會出戰2024年巴黎奧運。

「孫楊是世界頂級的運動員，至今無人倫比。他是中國的驕傲，也是世界公認的自豪。」張起淮在微博寫道。「孫楊做出了自己應有的貢獻，卻在國際鬥爭中，倒在了政治立場之中。而且，沒有任何人能夠體會到，這種運動員的無奈與苦衷。我只能永遠的說：孫楊沒有違反規則，也沒有任何可能檢測出來的違規結果。可惜，中國乃至世界，這麼一位極其優秀的運動員，盡然倒在了某些人操縱的國際組織掌股指之中。」

根據最新判決，孫楊獲大幅減刑至禁賽51個月，並由2020年2月28年開始執行，意味着他將無緣出戰7月開幕的東京奧運，但新浪網就指他將可於24年5月解禁，到時仍然有機會以32歲之齡出戰巴黎奧運。

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