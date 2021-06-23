奪得歐洲國家盃D組首名的英格蘭，16強將與F組次名球隊交鋒，對手有可能是法國、葡萄牙或德國，惟包辦了英格蘭在今屆歐國盃分組賽兩個入球的史達寧暗示無懼面對任何對手。

史達寧周二一箭定江山，協助英格蘭在歐國盃最後一輪分組賽以1:0擊敗捷克，三戰全勝獲小組首名出線資格後，16強對手可能是世界盃冠軍法國、衞冕的葡萄牙或宿敵德國。不過，這名曼城球星賽後表示︰「在某個時候你將必須要與最出色的球隊對壘，那是一個賽事的意義所在，去挑戰自我。」

「由一開始我們的目標就是要在小組贏出。對蘇格蘭一役人們感到失望，但我們沒有失球，那是最重要的。」史達寧續道︰「今日我們將球控得較好，有更多進攻選擇，而我們入楔空位做得非常好，有時表現得相當不錯。」

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