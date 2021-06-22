正選陣容出爐：

英格蘭（4-2-3-1）

門將：比克福特

後衞：基爾獲加、史東斯、哈利馬古尼、勞基梳爾

中場：加雲菲臘斯、迪格蘭賴斯

中場：布卡約沙卡、基亞利殊、史達寧

前鋒：哈利卡尼

捷克（4-2-3-1）

門將：華斯歷克

後衞：華迪美高法爾、施魯斯特卡、卡拿斯、真保尼爾

中場：湯馬士蘇錫克、湯馬士賀利斯

中場：馬素普斯、達列達、積及贊圖

前鋒：柏德列舒希克

簡評：英格蘭作出四個調動，當中中堅位置由傷癒的哈利馬古尼與史東斯合作扼守，而右閘就由首仗正選的基爾獲加頂替列斯占士。中場方面，因美臣蒙特要隔離，與另一小將菲爾科頓齊齊失正選，修夫基改遣基亞利殊與年紀更輕的布卡約沙卡擔正。

捷克陣容不變，正選11人與上仗一樣，柏德列舒希克今屆賽事2仗入3球，包括首仗對蘇格蘭的金球笠射，相信是英軍要盯防最緊的球員。

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周二歐國盃上演D組最後一輪，英格蘭續在主場溫布萊迎戰捷克。三獅上場遭蘇格蘭悶和表現備受批評，今仗勢必大踢爭氣波爭奪出線權。捷克雖為今屆黑馬，但外圍賽正正與英格蘭同組，當時英軍主場曾以5:0大破對手，史達寧更大演「帽子戲法」。

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