年齡只是數字，心態更加重要。近年有不少新星一閃即逝，同時亦有老將越戰越勇，包括9月將滿38歲的李康廉。正助理文出戰亞協盃的他今季仍是港超聯最好的翼鋒之一，仍想繼續在球場征戰，為年青球員作最好的身教。

記者/攝影：禤家民

創會僅4年的理文首戰亞協盃，陣中不少球員有豐富亞洲賽經驗，李康廉是其一，曾代表天水圍飛馬及南華出賽，那時初戰亞洲舞台，康廉相當興奮，「特別係第一次，天水圍飛馬嗰時，同依家好大分別，以前真係會去作客，對泰國、越南、緬甸、印尼，以前覺得好新鮮，代表緊香港出去踢波。」可惜疫惰下世界大變，今年亞協盃雖然可復辦，但分組賽改以賽會制的單循環，而且早前賽事改制，兩支香港代表一定處於同組，與其他地方的球隊交流機會減少。

儘管如此，球員們仍肩負帶香港足球衝出亞洲的重任。理文這支年輕的球隊，除了有主教練陳曉明掌舵，還有李康廉等老將。時至今日，球圈中人仍說李康廉是港超聯其中一位速度最高的球員，20歲才接受正規訓練的他，能在37歲之齡仍可保持良好體能，有賴良好的紀律，「我好早期已經有注重飲食，我覺得可以keep到都好大幫助，同埋心態，究竟你想唔想去做呢樣嘢呢？」他說，在香港很難完全做到每餐都吃正確的食物，只能盡量避免，「我會盡量食意粉，三文魚、吞拿魚、雞蛋嗰啲。」多年來注重飲食，加上年紀漸長，其他方面也有改變，「早啲休息，訓練量都會提高少少，做完GYM自己會加啲力量訓練，因為我哋肌肉流失得較快。」

除了紀律好，康廉慶幸職業生涯沒有大傷（touchwood），「都有傷過，但我唔會畀自己沉落去，靠意志，一定要踢翻起。」靠自律和鬥心，37歲的李康廉在球場上，好像與20歲的李康廉沒有太大分別，但細節上還是有點不同，「以前啲波好幼嫩，踢得耐啲會知道，有啲波應該喺邊個位出現。」康廉正正想把這樣球場上的經驗，傳授予年青球員，他也希望掛靴後擔任教練，加盟理文，或多或少因為想在大埔初升班時合作過的陳曉明身上學習，「以前佢教我，我冇乜點諗，啲訓練係做咩，但依家佢每set一個訓練，我都會諗佢想做乜嘢，所以從而我會理解到佢想點踢法。」

縱使已手執B級教練牌，康廉認為自己仍未是時候掛靴做教練，因為他覺得，在場上對小將的幫助更大，「年青球員落到場，可能唔知應該邊個位出現，幾時走，好難講。我哋一齊落場感受去踢時，可以當場話佢聽，進步得比較快。」當年青球員見到37歲的老將仍然每日刻苦操練，可能比吸收任何足球知識更為重要，廉廉說：「我係會繼續去學習，繼續去操自己，練自己，不斷練到最好，我唔會覺得我落到場係輸畀你哋，後生嘅見到時，咪可能有個心態繼續去學習，因為見你仲可以踢到，仲係咁快。可以推動到佢哋繼續努力，好多嘢唔係得個講字，都要去做。」

訪問中康廉講得最多的，是要幫年青球員成長，「就算我唔踢，我都會做教練，我都係想幫香港足球，回饋返香港足球。未來帶職業隊定係青年軍都好，冇乜所謂，只要幫到佢哋就得。」康廉想回饋香港足球，更沒有忘記把他帶到職業足球的人，「我以前一直冇踢過職業隊，由丙組上乙組，再上甲組，多謝陳平，冇佢就冇我今日。」

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