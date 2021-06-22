周二歐國盃D組最後一輪，18年世盃亞軍克羅地亞絕處逢生，憑尼高拉華錫、莫迪歷及比列錫的入球，以3:1擊敗蘇格蘭，3戰1勝1和1負與捷克同樣得4分，但因得失球較佳，克羅地亞成功壓過捷克取得次名出線，捷克則以小組第三名出線，3戰只得1分的蘇格蘭則宣告出局。

賽前蘇格蘭與克羅地亞均只得一分，兩隊只有勝出者才能夠出線，和波則會兩敗俱傷一同出局，故開賽初段兩軍已開始鬥攻。5分鐘，約翰麥甘尼右路傳中，皮球直飛遠柱，惜前鋒查阿當斯未能在門前加一腳，錯失入球良機；17分鐘，克羅地亞右路傳中，比列錫將皮球頂回中路，尼高拉華錫禁區內射入，助格仔軍領先1:0。

22分鐘，克羅地亞中場莫迪歷禁區外遠射，被蘇格蘭門將大衞馬素爾撲走；24分鐘，蘇格蘭在敵方禁區接連製造混亂，最終約翰麥甘尼禁區內起腳，被格仔軍門將利華高域救出。40分鐘，輪到克羅地亞左翼比列錫禁區內起腳高出；42分鐘，安德魯羅拔臣左路傳中，格仔軍後衞解圍不遠，蘇格蘭中場卡林麥基哥禁區頂第一時間撞射破網，助主隊追成1:1完半場。

下半場兩軍繼續仍希望能分出勝負，56分鐘克羅地亞左翼比列錫單刀機會，惜被大衞馬素爾成功擋出；59分鐘，蘇格蘭左路傳中，約翰麥甘尼在遠柱近門射斜。62分鐘，克羅地亞球星莫迪歷禁區頂起腳得手，助格仔軍再度領先至2:1。

77分鐘，莫迪歷左路角球傳中，比列錫前柱頭槌頂入，助克羅地亞以3:1勝出賽事，搶得次名出線資格。

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