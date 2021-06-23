在香港當運動員不容易，對於沙灘排球代表王沛林而言，在踏入三字頭後要堅持打球追夢，或是為生計而尋找份穩定的工作，也是一個難以作答的選擇題。曾為香港沙排寫下不少歷史的沛林，坦承近日萌生放棄這項運動的念頭，但他指只要踏入球場，仍會堅持做到最好。

若有留意香港體壇的，大多會聽過香港沙灘排球代表王沛林和劉梓浩的故事，二人自資出外參賽並打出成績，成為首兩位獲體院資助的沙排運動員；2017年全運會歷史性拿下第六名，2018年更獲資格出戰雅加達亞運。然而劉梓浩首場賽事後因身體不適需返港，最終確診血癌，兩年間曾康復後又復發，一度需眾籌醫療費。沛林直言在印尼獲主診告知拍檔必須回港接受治療一刻，沒有想過情況如此嚴重，只有希望劉梓早日康復，盡快歸隊並肩作戰：「當下覺得沒有問題，我們可以在四年後再重來，就當作砍掉重練。」

雅加達亞運已成三年前的往事，劉梓的病情反覆，即使康復也未必有體能應付一場比賽，沛林也明白要跟昔日拍檔組隊出賽的機會渺茫，或者有人會覺得沛林不時將劉梓掛在口邊，或會給對方造成壓力，但沛林卻直言二人從2014年起正式合作，劉梓向來予他努力不懈的感覺，自己想設法為對方打氣，讓拍檔知道自己身處不同地方，仍是齊心度過難關：「我想讓劉梓知道，我仍在堅持，讓我們一起努力下去，只不過當時他在病床上努力。」除此之外，獨自留在沙排場上奮戰的沛林，其實也需要鼓勵，「我帶著他的球衣一起比賽，是我都想他支持我。」

提到過往跟劉梓相處的點滴，沛林直言二人要自資比賽，也捱過不少低潮才能取得佳績，「我們之前去比賽，不論機票和食宿都要盡量省錢，機票要選凌晨時段或轉機，總之要平。」沛林和劉梓跟體院的合約原於2019年到期，劉梓生病後獲寬限至2020年，沛林試過轉不同隊友嘗試爭取成績以保住資助，惟最後疫情令賽事接連取消，沒成績下沛林跟體院的合約也在去年3月底完結。沛林在體壇停擺時，也不能透過教練工作獲得收入，他透過「現時的積蓄，比我沒有體院資助前，要自費打球的時候更少。」

換過三、四位隊友後，沛林還是覺得劉梓難以取代，畢竟要找到另一人跟自己齊心為同一目標而付出所有絕非易事；在甲一男排仁濟司職二傳手的沛林也萌生放下沙排的念頭，「若要我在沙排和室內排球之間二選一，我會放棄沙灘排球，因為我的生涯中，沙排已去到高峯。而沒了劉梓，好像一切都難以成事，這也是我不想打沙排的原因。」運動員欠保障，即將踏入而立之年的他也有跳躍膝等傷患問題，他也自覺要開始為未來打算，「其實我仍在猶豫，自己應否繼續教波、打波，抑或認真找一份收入穩定的工作。」

有時候，沛林腦海會出現「排球給了自己甚麼」的負面想法，但說到底排球還是改變其人生，他常說自己不擅辭令，也是打球以後才學懂跟人溝通。我不禁問他「這樣放棄沙排可惜嗎？」他細想一會，再說：「可惜嗎？也不能這樣說，起碼我付出過，擁有過，這就好了。」說著說著，他突然哽咽：「現在除了排球，自己好像甚麼都沒有。或者我要找一份工作並投入其中，讓自己有一點寄託吧。」

沛林在5月底夥拍徐錦龍在全運會沙排選拔賽中擊敗黃俊偉/黃冠邦，將於9月代表香港出賽，沛林笑言這屬意料之外，自己的目標仍是專注室內排球，爭取2022杭州亞運的港隊席位。不過，只要踏入球場，沛林仍會貫徹信念，「做得運動員，你落到場就會盡力做到最好。」

這時候，我不禁想起《給十年後的我》幾句歌詞「這十年來做過的事，能令你無悔驕傲嗎？那時候你所相信的事，沒有被動搖吧？」即使過往跟劉梓並肩作戰時「無所不能」的信心不再，但相信沛林這些年毫無保留的付出，在沙排壇取得的成就，還是可以讓他感到驕傲吧？

王沛林小檔案

出生日期：28/07/1991（29歲）

身高：1米79

位置：二傳手

球會：仁濟

威水史

沙灘排球（拍檔：劉梓浩）

2018-20 香港精英乙+項目運動員

2019 亞洲沙灘運動會香港隊代表

2018 雅加達亞運香港隊代表

2015-18 全港沙排錦標賽男子甲組冠軍

2017 全國沙灘排球巡迴賽敦煌站季軍

2017 全國沙灘排球總決賽亞軍

2017 全運會第6

室內排球

2019 香港室內排球成年隊代表

2016、17 全港公開排球錦標賽甲一組冠軍

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