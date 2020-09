decentralizehk●TikTok：史上最強Social Dilemma

人人都在談Netflix的紀錄片Social Dilemma,如何批判facebook等社交媒體控制人類思想。諷刺的是,這些討論,全都發生在facebook。

坊間對Social Dilemma的評價十分正面,大力推薦必看,我大概是異類吧,看了不到15分鐘就看不下去關掉了,但原因絕非它拍得不好──我都不知多感激它引起社會關注這個議題。問題出在我,晚上打開Netflix,期望的內容就算不輕鬆,至少讓我感覺到下班,豈料內容全是日常工作關注和處理的議題,嚇得馬上關掉,改天再以辦公心情觀看。

有沒有發現,文章一開首埋了個bug?我沒可能參與別人在各種渠道的討論,又怎可能知道Social Dilemma的討論全都發生在facebook?人性經常逃不出這種自我中心,總是看到甚麼,就以為世界是那個樣子。越來越多人開始批判社交網絡選取內容的方式、塞甚麼給我們看、訊息是否屬實,但社交網絡如何自把自為過濾,讓我們忽略掉甚麼訊息,懂得關心的人卻非常少。很多人甚至沒想過或從來不知道,自己所看到的facebook訊息串,只不過是選擇要追蹤的內容裏面的一小部份。批判所看到的相對容易,知道自己錯過了甚麼,卻非常困難。You are what you read,而時間有限,內容無限,以甚麼原則篩選,是每個人都需要面對的關鍵課題。

對此,TikTok給出了厲害的答案,2020首季錄得破盡紀錄,三億多的下載量。又是另一諷刺,大部份討論TikTok現象的人從沒用過TikTok,純粹因為Trump要禁止而注意。如果要用一句話解釋,TikTok就是純粹以AI替用戶選擇內容的短片應用。跟「傳統」社交網絡不同的是,用戶不必透過追蹤某網紅,like某社團等各種動作去告訴AI想看甚麼,他自然會替你選,唯一指標是用戶的「腎上腺素」。就是說,你不用主動表態,AI會用各種你意識不到的方法收集數據,猜出你最想看甚麼。你說,這很好啊。那麼,應用在新聞又如何?

AI篩選報道 過億人當聖經

多得Trump,現在誰都知道TikTok,可是,同屬母公司字節跳動的另一應用「今日頭條」,雖然在中國國內已是小騰訊,但在國際的知名度卻極低。再用一句解釋的話,今日頭條就是純粹以AI替用戶篩選報道的新聞應用,不存在新聞倫理、議題設定、專業判斷,選出讓你看得最舒服的新聞。恐怖?還不算,更恐怖的是,說就說所有條目都是算法選的,以「平台技術中立」,沒有立場為擋箭牌,但執行起來,又可以在黑盒中隨意植入政治宣傳(aka全面),剔走政治不正確報道(aka合法)。如此新聞應用,每天有過億人當聖經來看。

TikTok和「今日頭條」表面上風馬牛不相及,骨子裏屬同一個內核,這個AI引擎極精準、不透明、沒感情、無需作道德判斷。對AI來說,推薦短片和推薦新聞沒有任何區別,以字節跳動的技術能力,隨時可以推出英文版的今日頭條。Trump的處事手法固然極有問題,但歪打正着也好怎樣都好,確實有替美國拆彈。

這欄不是叫#decentralizehk麼,怎麼跑題去討論AI了?正好相反,貼題得很,機器學習得出來毫無透明度的演算法及背後的公司,正是國家政府以外最強勢的大台,控制大腦於無形。要與之抗衡,我們需要無大台編採。

撰文:高重建

地球人。信仰民主自由。創業者。LikeCoin、#decentralizehk 發起人。