decentralizehk●沒絕對的去中心，有絕對的極權

去中心的精要是在不設恒常權力中心的前提下達成共識。區塊鏈圈子裏經常有討論甚或爭拗，誰去中心而誰誰不是，但這些爭論往往忽略重要的一點：世上沒有絕對的去中心，是否去中心的答案必然是否定，該討論的該是夠不夠去中心，有沒有朝着去中心走。

如果把去中心的光譜類比民主，一端是中央集權，一端是直接民主，而中間有無限個可能。在數位世界，徹底「中央極權」就像個人管理的Google試算表，哪欄哪列哪格何數值，完全由你作主，其他人無權干涉，甚至無權查看。

當你在試算表加入一些同事，設成viewer權限，透明度就會增加。提高權限到commenter，同事就能給予意見。再提高權限到editor，同事將能影響試算表，你就再不能「意見接受，態度照舊」。當你再把權限開放到顧客、其他持份者以至任何人，就是一步一步增加這個試算表的去中心程度。顯然，這樣開放自己的試算表，除非其他人沒有誘因參與，否則所有數值只會被改來改去，沒可能得到共識，越是開放，越難獲取共識。

比喻說到這裏，終於可以介紹早前我只能以「無大台連儂牆」來粗疏形容的區塊鏈，這個技術的最大特色。區塊鏈就像以上描述的開放試算表，讓公眾從上而下一行一行填入數值，因為巧妙的技術設計，參與者可以就每一行的數值達成共識，而每完成一行，數值就會被鎖定無法更新，所有人往下一行繼續。試算表的每一行對應一個區塊，而試算表本身，當然就對應整個區塊鏈。

即使不能去中心 至少要多中心

看完數位世界的例子，把目光放回物理世界的主權國家和其他共同體。區塊鏈的技術出現才十年出頭，鏈上的共識也還只是數據，尚且面對速度慢、效能低、介面複雜等各種問題，遠遠未做到全民參與，更遑論要一整個國家有民主治理，而還能高速有效地運作。然而，這顯然不足以推論極權才是出路。如前面提到，去中心的光譜在兩極之間有無限可能，民主也一樣。

中央集權不好，直接民主太難，可行的路徑之一是我們最爭取的焦頭爛額的代議政制，由普選的議會代表人民議政。其次，即使不能去中心，至少需要多中心，就如你即使不能把試算表讀取、留言、更改的權限給所有人，至少可以為個別持份者開通權限。多中心的治理方式，在先進國家證明行之有效，反之，幾千年歷史告訴我們，中央集權的國家即使某個朝代多麼盛世，最終結果總是崩壞然後消亡。

多中心具體的實踐邏輯上可分兩種，一是在不同時間有不同的中心，具體體現為多黨制，定期由人民選出執政黨，最為人熟悉和關注的，當然是正在熱烈進行中，美國的共和民主兩黨之爭。另一種多中心實踐是同一時間由不同人掌控不同範圍，最多國家採納而有效保障人民的，當然是立法、行政、司法互相制衡的三權分立。一個國家至少兩者兼備， 才稱得上民主。

只要理解到沒有覆核、協作與備份，全由一個人去制定、維護和儲存試算表有多容易出問題，就能理解到一個國家中央集權的問題有多大。更遑論，試算表的擁有人可能是你自己，而國家的持份者永遠是人民。

換了是以前，我肯定不會費勁寫一大堆類比，去解釋如此顯淺的道理。但在多黨制衡被演繹為拖一黨專政後腿，三權分立被粗暴改寫為三權合作的當下，我惟有不厭其煩，書寫常識。

撰文：高重建

地球人。信仰民主自由。創業者。LikeCoin、#decentralizehk 發起人。