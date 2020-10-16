iPhone 12和iPhone 12 Pro上周五開始網上預訂，Gadget Guy一如過往，比大家早一步實機在手，而且更是預計已經冇貨的iPhone 12 Pro太平洋藍色及iPhone 12藍色，事不宜遲，開箱看看吧！

近幾年常說新機包裝沒甚麼特別，今年終於可以一改對白，新機因為環保，不再附設充電器和耳機，只有一條USB-C Lightning充電線，機盒亦明顯較舊有的薄和簡約，就連說明書亦縮小了，但基本設計感覺也跟舊機相似。

今次iPhone 12和12 Pro屏幕和機身大小完全相同，唯一是用料不同。看實物感覺，iPhone 12 Pro類似金屬質感的太平洋藍，明顯比iPhone 12更漂亮，磨沙質感亦不易留指紋。

只支援Sub-6 5G

雖然兩機體積完全一樣，但其實iPhone 12 Pro的187g是比iPhone 12的162g重。雖然兩機屏幕大小、解像度和對比度相同，不過iPhone 12 Pro在正常情況下的最大亮度是800nit，比iPhone 12的625nit稍高，實際看兩者差別其實不算大，而在HDR下，兩機亮度就同樣是1,200nit。

兩機同樣支援5G，發佈會中見到機側疑似Touch ID的位置，其實是mmWave毫米波的接收裝置，香港版機身上未有出現，亦證實了香港版只支援Sub-6 5G網絡，實試5G平均是4G速度的3倍。另外兩部新機同樣換上A14核心，但一般較高階型號多會配上更多RAM。以Geekbench測試就發現iPhone 12 Pro有5.6GB RAM，而iPhone 12只有3.62GB。事實上，兩機跑分成績相若，但在更高要求的圖像處理或多功能工作下，較多RAM的iPhone 12 Pro較有優勢。

MagSafe 磁力強 充電似Apple Watch

兩機都支援MagSafe充電，但機背外觀上與舊機無異，只要用MagSafe充電線靠近，便會有磁力吸附並開始充電，感覺上其實跟Apple Watch的充電頗相似，但磁力較強。另加MagSafe機殼則可提升充電效率。

記者實試只靠磁力緊貼，拿着電線搖動機身，也完全沒有脫落，相當安全。今次的機殼亦有相應新設計，除了機殼上有一個圓形裝置，裝上機身後更有不同的相應顯示，有點像其他品牌的NFC機殼。

記者：韓繼聰

攝影：伍慶泉、張志孟