歷史博物館宣佈，會將「香港故事」展覽更新。呢個常設多年嘅展覽，令我諗起讀初中時，學校嘅香港歷史，要考乜嘢青山禪院、杯渡禪師、李鄭屋古墓、宋皇臺等等。

當時覺得冇乜問題，但後來發現，嗰啲同後來開埠嘅香港，其實冇乜關係。英國代表揀香港落腳，完全冇考慮過邊位禪師有冇蕩失路經過。香港開埠後成為國際城市，亦都同邊個陳李張王埋葬咗喺呢度毫無關聯。

呢啲以土地為本嘅歷史選材，唔係話同事實不符，而係冇解釋力，知完唔會明多咗，仲會擠走埋真正有用嘅材料。將閒角當主角，將焦點放喺無厘啦更嘅事情，影響睇嘅人嘅格局同比例感，潛移默化令人覺得現代香港承傳自中國。

英國揀中香港 點石成金

真正重要嘅事實，係開埠前嘅香港，所謂「自古以來中國一部份」嘅呢塊土地，係一塊得嗰七千人住嘅荒石，荒到香港之父義律，俾倫敦責難，攞嚿咁嘅嘢嚟做乜。發展到後來世界聞名嘅現代香港，係完全源自英國人嘅開埠。

而香港只係眾多開埠港口之一。英國勢力去亞洲做貿易，主要係放眼印度，後來同清帝國越買越多茶葉，又想賣返啲嘢平衡吓逆差，於是打算喺南洋開發啲轉口港，所以1786年買咗馬來嘅檳城，之後1819年再買埋新加坡，總之就要打通喺英屬印度加爾各答同清帝廣東之間嘅馬六甲海峽。

搭到條路，但係清帝唔鍾意同英國人貿易，處處限制。於是1842年鴉片戰爭南京條約，英國人索性喺清帝地方開埠，割讓香港之外仲加開五個港口，上海、寧波、廈門、福州、廣州，同香港同期開埠。

十幾年之後，橫濱成為江戶日本第一個開放港口，差唔多同一時間，暹羅同英國簽訂寶寧條約，正式開放對英貿易，英國代表正正係時任第四任港督寶寧，而當時嘅泰皇就係《Anna and the King》裏面發哥扮演嘅嗰個拉瑪四世蒙固。

後來日本經歷明治維新，最先脫亞入歐，1899年就廢除港口治外法權嘅協議。英國喺東南亞嘅勢力，喺二戰後嘅反殖反帝嘅旗幟之下，陸續撤出。英美喺二戰時期，為咗拉攏中國，同自封反殖先鋒嘅蔣介石政府，簽訂中英中美新約。於是，同香港同年同月同日生嘅五個港口，連同其他後來開發嘅中國條約港口，全部同年同月同日被送中。

英國喺中國嘅港口，從此只剩返香港。反殖嘅口號漂亮，但實情國民黨同之後共產黨管治係乜嘢水平，唔使講都知。不出幾年，上海等等前條約港嘅人才同資金，走得到嘅，谷晒落香港。香港嘅英治時期，比其他東亞港口城市，遲多幾十年，直到1997先完結。

香港源頭嘅真正舞台，係航海貿易全球化，帆船時代同蒸氣船時代嘅交界。亞洲其他港口喺英國撤出之後，由廿年又廿年「就嚟超越」香港嘅上海，以至英國放手自治後短暫加入馬來西亞然後變成獨立國家嘅新加坡，各有唔同嘅下場。香港嘅下一頁，雖然勢危，但未來嘅可能路徑，仲未完全鎖上。歷史上，無論地球邊個角落，港口城市嘅興衰，從來都係受外在大政治嘅局勢影響。時代革命，就係自由世界同極權中國之戰塵埃落定之前，香港人撐住光明之門一扇罅隙嘅孤注一擲。

撰文：宋漢生

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