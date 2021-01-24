《新世紀福音戰士》電影《新劇場版：終》因武肺延期，提起這套經典動畫，黑底白字的標誌性字體你一定見過，大家都會稱呼其為EVA字或EVA體。這種字體，原來是來自香港字體設計師Francis Chow的手筆。

Francis於大一設計學院畢業後，在老師推薦下從事字體設計工作，當時可以說是數碼中文字的開荒時期，現年五十五歲的他說：「早年有參與製作儷宋體，在柯熾堅先生的公司幫忙，吸取經驗後，就想自己嘗試。」著名設計師柯熾堅創作的儷宋體於一九八九年面世，是其中一款最早期的中文向量字型（Vector font），再之前的「點陣字型」以一點點畫出，放大會矇，不利排版；「向量字型」用程式計算，將字分割成不同的點再拉出平滑的線，縮放不會變形。

儷宋體之後，Francis在一間設計日本漢字的公司工作，由他去領導設計明朝體字型。「一間字體公司要有四至五款基本字款，黑體、明朝體、圓黑體，公司當年做好了一種黑體，就找了我設計明朝體。」他設計的明朝體命名為Matisse，可細分為不同的粗度，《EVA》動畫用的是Extra Bold（EB，極粗），Matisse Extra Bold就是名震天下的EVA體，可在日本字體公司Fontworks買到，但手續繁複，日本境外人士應該買不到。

有趣的是，因為設計新字的工作接踵而來，Francis很少留意作品用在甚麼地方，Matisee是EVA字這件事也是他六年前看到訪問提及才知道的。「知道後我心情都算平和，工作太忙。你說會不會因EVA發達就一定沒有，我都是打工出糧，字做出來就是公司的，但想到當初有機會領導團隊創作，已經很滿足。」

香港人效率高 四個月做七千字

當年是先由Francis的團隊設計約七千個漢字，再交由日本團隊製作日文字，所以說他是Matisse的生父也沒錯。他謙稱當年被《EVA》選中是因為選擇少，「當年中文數碼字選擇不多，要有極粗粗度的就更少。回想當年大學課程基本上只有數小時的中文設計課，我在儷宋體學到一點經驗，當時團隊高峯期有三十人，第一件事就要上堂教一些基本概念，大家都是邊做邊學。」

Francis說自己得益於中文字數碼化開荒的時期，但能和日本公司合作至今，也足見日本人也認可他的工作。「香港人工作快，一套日本漢字要七千字，我們現在四位設計師用三至四個月已可完成。台灣一個十人團隊要設計一萬字的中文字款，要用一年已上。」

不熟行情的記者好奇字體創作的工作，有沒有電腦程式可以自動生成？還是要逐個字畫出來？「我想到我死的一天，電腦都做不來，有些東西還是要師傅『鬥』出來。」我們看Francis的監修稿，每一筆一畫的粗幼也都會微調修改。四個月做好七千字，計起來每天就要做好五十多個字，他們就這樣做了約三十年。「設計中文字很貴的，中文一萬三千個字，日本漢字七千字，可能要養一隊人一年才有成果，產品出來之前都沒有收入。」因此字體設計公司在香港已經全軍覆沒，反而在台灣近年興起用眾籌設計新字型，成果也不錯。「中國我不清楚，台灣公司例如Justfont團隊也有十人以上，眾籌是一個好方法。」

特別效果冇意思 幾靚都不及格

一個字點先算靚？Francis對身邊的字也特別留神，遇到不好的設計會影相記低。他覺得字體設計最重要是統一，一些廣告用的創作字體通常比較差。他拿出電話之前影到的「全」字和我們分析，當中一捺曲得太厲害，「如果他是想做到特別的效果，例如模仿落葉，那樣是可以的，但如果沒有特別意思就不及格，正常人不會這樣寫字。」

對於自己的工作，他坦然最多值九十分，不能算最好。「可以做得更好，達到客人的要求之餘也要夠快，很多時有取捨。」在他心目中，日本設計師藤田重信是真的能做到一百分的字體設計師，藤田重信曾參與設計Matisee的日文字，他所設計的多款筑紫書體相當有名氣。「藤田先生教了我很多，也有時間和能力做到最好。」雖然工作忙碌，Francis仍未能做到完美的字體，但近年他不時會設計合體字在網上表達意見，例如在韓國瑜罷免案時期他就設計了「罷韓」字，台灣日昇鑄字廠也找他合作製作了實體印章。字體設計不僅是Francis的工作，也是他的興趣，因此入行三十多年也樂此不疲。

記者：司徒港燊

攝影：果籽攝影組