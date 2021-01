施永青先生:

素仰閣下學識淵博,年少也曾反建制,生意成功後改以資本與地位貢獻社會,因此即使一向對閣下許多看法未能苟同,始終懷有敬意,認定施先生並非單憑歷史機遇上位,卻自以為是,對後人指指點點的嬰兒潮之流。

然而,閣下〈比特幣缺乏貨幣應有的特質〉一文,卻給我當頭一盤冷水。〈比〉文作者顯然對比特幣認知極度粗疏,卻大肆批評,甚至指挖礦機制故弄玄虛,成為當天城中笑話。施先生一向敢言,想必對譏笑毫不在意,只是,橫眉冷對千夫指的基礎該是清晰的想法和依據,斷不能建基於無知之上。

比特幣的發明者Satoshi Nakamoto有一名句,以閣下對比特幣的認知,恐怕未曾聽過:’'If you don’t believe me or don’t get it, I don’t have time to try to convince you, sorry.’'但我對施先生並未絕望,因此想過詳列〈比〉文的各項錯漏以供參考,然而文中毛病非常明顯,只要願意認識,隨手就能在互聯網找到答案,我因此斷定,閣下的問題不在知識水平,而在態度。

拙作《區塊鏈社會學》首章〈誤解詞典〉首節〈學習〉就寫到,很多人學不懂區塊鏈,不是因為沒學識,而是過往的學識成為他們的包袱;不是因為不擅長學習,而是太高的成就讓他們不願unlearn。於是有些人學識越淵博(資訊科技除外)、投資組合越成功(破壞式創新的科技公司除外),越是不懂比特幣與區塊鏈。施先生商業成就再高,恐怕還沒法跟股神畢菲特比較,畢菲特尚且不理解比特幣,施先生不懂,毫不讓我意外。

聊起投資人,Shopify Capital的Alex Danco近日撰文分析加拿大的資訊科技業何以不振,提到矽谷的天使投資者很多曾經參與前所沒有的創造,熱衷的是無限遊戲(infinite games);相反加拿大的天使投資者卻受舊有框架束縛,習慣帶預設、框架明確的有限遊戲(finite games)。正好,〈比〉文的論點,均是有限遊戲的邏輯,或乾脆是誤解。守着如此局限的思維,兩個科技局加三個數碼港,帶動的都只會是房地產。

請勿誤會,我並非要勸閣下投資比特幣。資產形式那麼多,香港的房地產久盛不衰,永不沾手比特幣,也有大把優質資產可供選擇。反過來,比特幣面向全球70億人,少了閣下甚至整個嬰兒潮世代,也不會影響比特幣的成功。我也不是要打賭比特幣一定能成功,況且,我倆連何謂成功的共識都沒有。對你而言,比特幣要是得不到美國政府接納,在現價之上再漲10倍,大概就是失敗吧。但在我以及廣大密碼龐克、賽博公民心目中,成功更重要的是保障公民權利,制衡政府權力,賦予世界更多可能性;至於價格,不過是以上成功所帶來的副產品而已。

再說,批評是簡單的,預測失敗是容易的,創新本來就九死一生,死不掉的又只有十分之一最終大成。在開源世界,失敗乃成功之母,失敗包含在成功之中。比特幣與區塊鏈的白皮書、源碼、數據全部開放,作為人類歷史上前所未有的社會實驗,即使不能一舉成功,後人也能基於積累下來的經驗與智慧進一步開發,直到有天成功顛覆。

破壞式創新是個弄假成真的過程,開始時必然為「假」,最終往往不能成真;以猜對某項創新的失敗為榮,愚昧非常。擁有鼓勵弄假的胸懷,支持最終成真的能力,方為真正智者。

晚生

高重建

撰文:高重建

地球人。信仰民主自由。創業者。LikeCoin、#decentralizehk 發起人。