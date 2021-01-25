施永青先生：

素仰閣下學識淵博，年少也曾反建制，生意成功後改以資本與地位貢獻社會，因此即使一向對閣下許多看法未能苟同，始終懷有敬意，認定施先生並非單憑歷史機遇上位，卻自以為是，對後人指指點點的嬰兒潮之流。

然而，閣下〈比特幣缺乏貨幣應有的特質〉一文，卻給我當頭一盤冷水。〈比〉文作者顯然對比特幣認知極度粗疏，卻大肆批評，甚至指挖礦機制故弄玄虛，成為當天城中笑話。施先生一向敢言，想必對譏笑毫不在意，只是，橫眉冷對千夫指的基礎該是清晰的想法和依據，斷不能建基於無知之上。

比特幣的發明者Satoshi Nakamoto有一名句，以閣下對比特幣的認知，恐怕未曾聽過：’'If you don’t believe me or don’t get it, I don’t have time to try to convince you, sorry.’'但我對施先生並未絕望，因此想過詳列〈比〉文的各項錯漏以供參考，然而文中毛病非常明顯，只要願意認識，隨手就能在互聯網找到答案，我因此斷定，閣下的問題不在知識水平，而在態度。

拙作《區塊鏈社會學》首章〈誤解詞典〉首節〈學習〉就寫到，很多人學不懂區塊鏈，不是因為沒學識，而是過往的學識成為他們的包袱；不是因為不擅長學習，而是太高的成就讓他們不願unlearn。於是有些人學識越淵博（資訊科技除外）、投資組合越成功（破壞式創新的科技公司除外），越是不懂比特幣與區塊鏈。施先生商業成就再高，恐怕還沒法跟股神畢菲特比較，畢菲特尚且不理解比特幣，施先生不懂，毫不讓我意外。

聊起投資人，Shopify Capital的Alex Danco近日撰文分析加拿大的資訊科技業何以不振，提到矽谷的天使投資者很多曾經參與前所沒有的創造，熱衷的是無限遊戲（infinite games）；相反加拿大的天使投資者卻受舊有框架束縛，習慣帶預設、框架明確的有限遊戲（finite games）。正好，〈比〉文的論點，均是有限遊戲的邏輯，或乾脆是誤解。守着如此局限的思維，兩個科技局加三個數碼港，帶動的都只會是房地產。

請勿誤會，我並非要勸閣下投資比特幣。資產形式那麼多，香港的房地產久盛不衰，永不沾手比特幣，也有大把優質資產可供選擇。反過來，比特幣面向全球70億人，少了閣下甚至整個嬰兒潮世代，也不會影響比特幣的成功。我也不是要打賭比特幣一定能成功，況且，我倆連何謂成功的共識都沒有。對你而言，比特幣要是得不到美國政府接納，在現價之上再漲10倍，大概就是失敗吧。但在我以及廣大密碼龐克、賽博公民心目中，成功更重要的是保障公民權利，制衡政府權力，賦予世界更多可能性；至於價格，不過是以上成功所帶來的副產品而已。

再說，批評是簡單的，預測失敗是容易的，創新本來就九死一生，死不掉的又只有十分之一最終大成。在開源世界，失敗乃成功之母，失敗包含在成功之中。比特幣與區塊鏈的白皮書、源碼、數據全部開放，作為人類歷史上前所未有的社會實驗，即使不能一舉成功，後人也能基於積累下來的經驗與智慧進一步開發，直到有天成功顛覆。

破壞式創新是個弄假成真的過程，開始時必然為「假」，最終往往不能成真；以猜對某項創新的失敗為榮，愚昧非常。擁有鼓勵弄假的胸懷，支持最終成真的能力，方為真正智者。

晚生

高重建

撰文：高重建

地球人。信仰民主自由。創業者。LikeCoin、#decentralizehk 發起人。