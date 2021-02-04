近期香港出現社交平台移民潮，facebook、WhatAapp紛紛因私隱及政治取態等問題被離棄，人人都話要轉會去MeWe、Signal等。但其實它們都有過光輝正面的時期，「黑化」非一朝一夕的事。所謂的社交移民潮，早就出現過多次，原因各不同，大家又經歷過幾多？

facebook在2004年創立，因為可以簡單迅速聯繫朋友、擴闊社交圈子而極速走紅。不過要聯繫對方，當然不少得個人資料，facebook就是靠朋友，興趣、教育，甚至工作背景等，來為大家建立巨大的社交網絡，只是當時未有人特別注重私隱，自願分享資料，所以可說是大家都有份種下禍根，這亦是黑化的根本。

facebook當初作為初創公司，曾多次拒絕Yahoo、微軟等巨企收購，成為初創的佳話，是因為「骨氣」？還是有更大野心？大家可以自行判斷。facebook始終要賺錢，由2007年開始，利用用戶資料推送廣告，但被廣泛反對，一個月內就被迫讓用戶自行決定可關閉功能，算是用家的一場勝仗。明刀明槍不成功，2009年就玩「暗算」，在沒通知的情況下更改用戶資料的使用條款，讓fb可使用用戶已刪除的資料，雖然當中有被揭發和經歷轉折，但最後仍然實行，可說是黑化最明顯的一次。

強推實名制 畀錢買私隱

但更可怕的發生在2012年，facebook曾對約70萬用戶進行有關推送和發佈內容的情緒秘密研究，簡單來說fb上分享的內容，能明顯影響觀看者的情緒。這研究一直到2014年才被揭發，當時受到強烈批評，但更重要是，研究顯示了facebook能完全控制用戶情緒，甚至思想的能力。

近日熱議的太空卡實名制，早在2014已在facebook引進，雖然政策不算太嚴厲，美其名是為了打擊虛假賬戶，但依舊極多人反對。所謂的打擊虛假賬戶，多年來亦被抨擊，不少人都曾被無故停號，加上被質疑某些封賬行動具有政治審查，都是被指罵的原因。另外，私隱問題亦是facebook多年來的爭議，撇除多次有意無意的資料外洩事件，facebook更試過明買明賣，向13至35歲的用戶用20美元月費，「購買」監視分析用戶電話活動資料的權限，不單被Apple懲罰，亦令更多人關注facebook的道德問題。

WhatsApp黑化由免費開始？

相對於facebook的豐富歷史，WhatsApp就相對簡單。2009年創立，為配合智能電話以及其便利性，極速吸引用家從SMS、MSN等轉會，加上強調冇廣告，即使曾經要收費，算是付費付得心甘命抵。可惜2014年，facebook用190億美元入主WhatsApp，之後不再向用戶收費，以為是用家「福音」？

但世上沒有免費午餐，被facebook收購後，兩個創辦人就先後有傳因私隱安全問題上的取態而離開公司，亦多次被傳facebook將利用其客戶資料賣廣告；2016年WhatsApp正式宣佈更改私隱政策，與facebook更緊密合作甚至連接，雖然這次屬「自願」性質，相信是2021年WhatsApp強制用戶跟facebook分享資料，引發轉會潮的前因。

其實說到社交網絡或平台的轉會潮，大家已經歷多次，不過大多是因應潮流，並非像今次的私隱和政治取態引起。例如曾經盛極一時的HK Flash、Xanga、ICQ、MSN等都帶給我們不少回憶。轉會原因亦不外乎一個原因：多人用。

ICQ random識人夠刺激

雖然已是歷史產物，但大家對它依然有不少難忘回憶，可惜未能把握機會優化發展留住用家，被後起的MSN搶走市場。

講到ICQ，最印象深刻的當然是「喔噢」這聲音，不過其實它的invisible和random識人的功能都是不少人的青春。invisible是讓人看不到你上網，在要等人上網的時代，若發現被人Invisible可說是心如刀割。另外，ICQ以號碼代表用家，大家可以隨便打數字加陌生人做朋友，甚至相約出街，比起現在facebook可以看照片看背景才加朋友，其實更刺激。

功能更豐富 轉會MSN

由ICQ轉會到MSN，稱得上是第一次大型網絡移民潮，MSN功能其實跟ICQ相似，但大量加入更有趣、吸引的功能，如連線遊戲及離線訊息等，更重要的是新加入Emoticons功能，雖然現已停運，但影響力其實仍在。之前都說過ICQ可random識人，但轉會MSN時很多會因此失聯，因為當年轉會沒有今天方便，大多也是用人手問：「你有冇轉去MSN？」然後在MSN上重遇，所以不太熟識又或者少聯絡的人，隨時會因轉會失去聯繫。

Xanga深情平台 無私寫日記

不知道原因為何，Xanga是不少人專寫深情文章的地方，今時今日人人講私隱，當年卻有不少人「無私」在Xanga公開寫秘密、日記，為的其實就是要別人看到，更重要是可以查看誰人曾到訪自己的網站，看看自己的「秘密」有否被目標人物看到，原來我們都曾經完全不注重私隱。說到Xanga相信有不少人記得，自己曾花大量時間佈置網站，加入音樂、動畫效果等，藉此顯示個人色彩。回想起來，其實比現今一式一樣的facebook好玩，更能代表自己。

至於HK Flash，曾經在香港極盛行，但流行時間相對短，主要是用極簡單的繪圖工具畫畫，但卻有不少神人畫出極誇張的神作，但更多是很醜的小學生作品，相信不少80後都沉迷過。如果說Xanga到facebook是移民，那HK Flash最多也只屬一段小插曲吧。

歷久常新的討論區

相對於即時通訊和社交平台的移民潮，討論區的持久力更高，雖然曾有高登移民連登，又或者一些討論區由盛轉衰，例如Uwants、香港討論區等，但其本上性質和功能沒太大變動，更演化出自己一套的語言甚至生態文化，至今依然歷久不衰。

你用過邊種社交媒體?

記者：韓繼聰

攝影：張志孟