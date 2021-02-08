聽了過百次類似的話，且把評論展開，分析一下。

先來看「幣價不穩定是Bitcoin的最大毛病」背後的假設。潛台詞一，幣價穩定的話Bitcoin會改善不少。問題來了，幣價穩定的「Bitcoin」有用麼？Bitcoin面世12年後的今天，世界發現了密碼穩定幣原來很有用，只不過，穩定的Bitcoin還是Bitcoin麼？

潛台詞二埋得比較深，前面有一句「以美元本位來說」。#decentralizehk以前寫過「世上所有穩定都是相對的」，當有人說Bitcoin不穩定，必然是相對一種東西，只是在日常語境沒說出來，它就是地表上最強勢貨幣，美元。不說經濟說物理，當我們說桌面上的杯子穩定不動，也有個潛台詞，「相對地球而言」。對很多人來說，美元就是物理定律，儘管它僅有幾百年歷史，且鑄造邏輯還一而再改變。

控訴濫發貨幣 核心價值大不同

2008年雷曼兄弟爆破後六星期，Bitcoin白皮書發表，描繪出前所未有，跟美元和其他法定貨幣完全不同的方式，從民間透明有序地發行一種全新資產。兩個多月後的2009年1月，Bitcoin正式面世，第一個區塊，即術語所謂genesis block，上面寫着「The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks」。岳飛母親在他背上刺上「精忠報國」這個民間傳說也許是假的，但Bitcoin發明者在它出世紙上，透過泰晤士報的頭條控訴國家政府濫發貨幣，卻是誰都可以驗證的事實。

可見，打從創世紀Bitcoin的核心價值就跟美元南轅北轍，與其說Bitcoin相對美元幣價不穩是最大毛病，不如說那是它的最核心價值。批評Bitcoin幣價不穩，好比當Elon Musk做出適合火星用的汽車，你卻批評這台車不適合地球的馬路，捉錯用神。

基本生活所需用的是美元或其他法定貨幣是事實，保障基本生活因此關注美元本位的盈虧並沒有錯，我並非離地到忽略這些基本概念。然而，如果意識不到美元本位只是眾多看事情的角度之一，那是一種盲點，情況就如對身處的經緯座標瞭如指掌，卻不知道地球以外還廣闊得多，歷史短暫的人類仍未認識的宇宙影響着我們。

不以買賣思考 晒冷美元大賭博

嫌扯得太遠，我且回來在日常語境解釋美元本位如何致盲。剛解釋當我們說穩定是從美元本位出發，甚至當我們說「買Bitcoin」，也是美元本位，因為如果從Bitcoin本位出發，那是「賣美元」。意識不到這點，感知就會缺失一大塊，比如當Bitcoin明天跌了50%，大家會跑來罵我，你看你看，Bitcoin跌了；但如果Bitcoin明天漲了100%，大概很少有人說，你看你看，美元又跌50%了。

要突破以上盲點，試着不要用「買賣」去思考，改用「轉換」。既然談的是投資，資本就是滿足了基本生活需求以外的剩餘價值，這部份剩餘價值必須以某一種資產形態來儲存，即所謂store of value。如果只懂得以美元本位來衡量投資回報，存着美元不動就以為自己沒有虧錢，是大錯特錯。事實上這才賭得最大，晒冷all in美元，不斷虧損而不自知。

請嘗試zoom out，不要被政權的國民教育扭曲世界的邏輯，蒙蔽你的雙眼。

撰文：高重建

地球人。信仰民主自由。創業者。LikeCoin、#decentralizehk 發起人。