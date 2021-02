聽了過百次類似的話,且把評論展開,分析一下。

先來看「幣價不穩定是Bitcoin的最大毛病」背後的假設。潛台詞一,幣價穩定的話Bitcoin會改善不少。問題來了,幣價穩定的「Bitcoin」有用麼?Bitcoin面世12年後的今天,世界發現了密碼穩定幣原來很有用,只不過,穩定的Bitcoin還是Bitcoin麼?

潛台詞二埋得比較深,前面有一句「以美元本位來說」。#decentralizehk以前寫過「世上所有穩定都是相對的」,當有人說Bitcoin不穩定,必然是相對一種東西,只是在日常語境沒說出來,它就是地表上最強勢貨幣,美元。不說經濟說物理,當我們說桌面上的杯子穩定不動,也有個潛台詞,「相對地球而言」。對很多人來說,美元就是物理定律,儘管它僅有幾百年歷史,且鑄造邏輯還一而再改變。

控訴濫發貨幣 核心價值大不同

2008年雷曼兄弟爆破後六星期,Bitcoin白皮書發表,描繪出前所未有,跟美元和其他法定貨幣完全不同的方式,從民間透明有序地發行一種全新資產。兩個多月後的2009年1月,Bitcoin正式面世,第一個區塊,即術語所謂genesis block,上面寫着「The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks」。岳飛母親在他背上刺上「精忠報國」這個民間傳說也許是假的,但Bitcoin發明者在它出世紙上,透過泰晤士報的頭條控訴國家政府濫發貨幣,卻是誰都可以驗證的事實。

可見,打從創世紀Bitcoin的核心價值就跟美元南轅北轍,與其說Bitcoin相對美元幣價不穩是最大毛病,不如說那是它的最核心價值。批評Bitcoin幣價不穩,好比當Elon Musk做出適合火星用的汽車,你卻批評這台車不適合地球的馬路,捉錯用神。

基本生活所需用的是美元或其他法定貨幣是事實,保障基本生活因此關注美元本位的盈虧並沒有錯,我並非離地到忽略這些基本概念。然而,如果意識不到美元本位只是眾多看事情的角度之一,那是一種盲點,情況就如對身處的經緯座標瞭如指掌,卻不知道地球以外還廣闊得多,歷史短暫的人類仍未認識的宇宙影響着我們。

不以買賣思考 晒冷美元大賭博

嫌扯得太遠,我且回來在日常語境解釋美元本位如何致盲。剛解釋當我們說穩定是從美元本位出發,甚至當我們說「買Bitcoin」,也是美元本位,因為如果從Bitcoin本位出發,那是「賣美元」。意識不到這點,感知就會缺失一大塊,比如當Bitcoin明天跌了50%,大家會跑來罵我,你看你看,Bitcoin跌了;但如果Bitcoin明天漲了100%,大概很少有人說,你看你看,美元又跌50%了。

要突破以上盲點,試着不要用「買賣」去思考,改用「轉換」。既然談的是投資,資本就是滿足了基本生活需求以外的剩餘價值,這部份剩餘價值必須以某一種資產形態來儲存,即所謂store of value。如果只懂得以美元本位來衡量投資回報,存着美元不動就以為自己沒有虧錢,是大錯特錯。事實上這才賭得最大,晒冷all in美元,不斷虧損而不自知。

請嘗試zoom out,不要被政權的國民教育扭曲世界的邏輯,蒙蔽你的雙眼。

撰文:高重建

地球人。信仰民主自由。創業者。LikeCoin、#decentralizehk 發起人。