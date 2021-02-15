1498年，達伽瑪兜過好望角之後，不出二十年，葡萄牙人已經佔據一眾印度洋港口城市，將佢哋串連成線，被稱為「葡萄牙鎖鏈」。葡萄牙人建立嘅，就係呢個區域嘅第一個海上帝國。

之後冒起嘅，係低地嘅荷蘭人。16世紀，荷蘭人因為宗教而反抗西班牙哈斯堡政權，海上貿易被同係哈斯堡王朝統治嘅葡萄牙排斥，於是就集合荷蘭本身嘅航海技術同金融重鎮優勢，組隊遠航，突破葡萄牙嘅壟斷。

再之後，就到英國冒起。1795年，法國拿破崙佔領荷蘭，荷蘭喺亞洲嘅海上帝國面臨崩潰，英國乘機取而代之。1805年，英國皇家海軍擊敗拿破崙，造就往後一百年，英國喺海上嘅壓倒性優勢。

要明白陸上帝國嘅海上帝國有幾大分別，難度在於我哋對地埋嘅慣性思維。我哋睇地圖，習慣用陸地視角：即係好自然當咗陸地係主角，而海洋屬於唔係好關事。

但係講到海上帝國，我地要反轉件事睇，轉用海洋視角。即等如手機由白底黑字嘅「日間模式」，轉咗用黑底白字咁「夜間模式」咁。於是，海洋變成主角。而陸地，就只有沿岸嗰條邊先關事，因入唔到內陸太遠。

海上帝國 由港口城市組成

所以，陸上帝國，喺地圖中成塊地咁。相反海上帝國，係由一連串分散喺岸邊嘅細點組成，好似珠串咁。陸上帝國同海上帝國完全唔同形狀，一睇就知，好易分。而呢一粒粒細點，就係遠航貿易嘅港口城市。

例如，英國勢力喺香港開埠前，控制咗馬來西亞半島三個互不相連嘅地市：檳城、馬六甲、新加坡。點解互不相連咁奇怪？其實係因為用咗陸地視角，先至唔相連。轉用海洋視角，就會睇到其實係海路相連，所以一啲都唔怪。

所謂「東方之珠」，如果係指好望角以東嘅一串珠，係眾數而唔係一粒，就更加貼近現實。不過後來最閃嗰粒香港，就要叫做好蹺口「東方珠中之珠」。

即係話，海上帝國，就係由一連串港口城市組成。因此，港口城市就係全球貿易一體化嘅推手。呢兩點，就係香港及其他港口城市同類，喺世界近代史舞台嘅角色同意義。

1841年開埠，係香港嘅分水嶺。之前，只不過係喺滿族統治陸上帝國裏面，喺遠離政權核心南方邊陲，喺珠江口得嗰7,500人嘅荒島。

保障自由 大量人口湧入

之後，就變成大英海上帝國裏面，亞洲區港口城市珠串重要一環，以大英旗號保障財產同自由嘅自由貿易港，於是吸引大量人口湧入，避太平天國、避國民黨軍政權、避共產黨上台、饑荒、文革等等。150年間，7,500變成800萬，多咗超過一千倍。

二戰後大英海上帝國退場，昔日嘅亞洲區珠串，相繼被內陸政權（印度、馬來西亞、中国）吸收，下場有目共睹。只有兩粒走甩咗，一個係新加坡，另一個係香港，得呢兩個繼續脫離內陸政權。

中国政權成日埋怨香港九七回歸後人心未歸。其實，九七本來就係移交，唔係回歸。何況，開埠前嘅香港，有乜嘢值得好回歸？當中共特登破壞高度自治，破壞香港法治本來對財產與自由嘅保障，結果就真係唔荒唔「回歸」。

撰文：宋漢生

fb : sunghsblog