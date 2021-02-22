我不懂說笑話，甚至不苟言笑到一個點，同事說我面癱。但有那麼一次，約一年前，我午飯時跟會計小姐說了幾句話，讓她狂笑不止，人仰馬翻。我說的是，「嗨，介紹你買一蚊Pool Together，即係唔會輸嘅六合彩，嗰一蚊我都送埋畀你，你開個wallet就可。」

幸好我已不是心靈脆弱的小孩，否則正正經經向人推介好康新產品，卻好心着雷劈，被嘲諷為「連大媽都呃」的寶藥黨，不當場哭出來才怪。

不過即使不致心碎，類似的誤會也讓我很少在日常生活跟人討論密碼貨幣與區塊鏈了。比如拜年時有人問你「嘩啲Bitcoin升到巴巴聲，你覺得係咪真係值五萬蚊粒呀？」如果以為對方真的準備聽你大發偉論解釋甚麼是無大台、不可篡改，跟你辯論何謂價值何謂價格又何謂「真錢」，我只能說，少年你太年輕了，那只是隨口一問，打開話題而已，營營役役的城市生活，才沒有人會在短促的聚會聽你長篇大論，認真你便輸了。

放貸收息 每周開彩

盡量扼要寫出來，是剩下來我還能做的事。Pool Together是「不會輸的六合彩」，此事屬實，而且原理非常簡單：每人掏點錢出來買彩票，把這些錢「pool together」放貸收息，每周開彩一次，幸運兒全取所有利息，本金分毫不動。抽不中的取回又可，繼續抽下一期又可。

你或許會說「既然咁簡單點解而家先有？一定有古怪。」確實說對了，這個「古怪」，正是區塊鏈。試想像，Pool Together的簡單概念以傳統方式實行會怎樣？當然是莊家收到一大筆錢後，偷掉整個彩池一走了之。但以區塊鏈實現，莊家負責的只是寫智能合約，開放代碼，讓第三方審核，運作數據透明，彩池不經人手，完美解決挾款私逃的問題。

傳統的公司尾牙流行一個遊戲，參加者每人投入一百元，然後抽獎，贏者全取。玩法雖然跟Pool Together類似但就會輸，而且十賭九輸，因為彩池就是本金。即使放在銀行以利息作獎金，一周的利息也是得啖笑，沒可能吸引投注。Pool Together能成功是因為利息夠高，比如美元穩定幣年利率往往超過10厘，是傳統存款利率一百倍。

善用技術 非作奸犯科

利息太高有古怪？作怪的又是區塊鏈，它成就了去中心金融DeFi，decentralized finance。然而「作怪」並不等於鋌而走險，更絕非作奸犯科，而純粹是善用技術，提高資金的流動性與利用率。傳統上，錢握在手上或放在錢包，沒利用好，自然不生利息。密碼貨幣不但數位化還去中心，借貸簡便，不經人手，整個生態因此活躍得多。10厘利率太高？重點是根據DeFi智能合約的邏輯，給得出10厘的利率，必然是因為貸方願意給更高的息率。貸款批核太寬鬆？智能合約決定貸出款項，前提是貸方先抵押價格遠比貸款額高的資產。

「無中生有」的確當然可能是騙案，但還有一個可能性是創造價值，就好像在荒地種出蔬菜，就是善用本來閒置的資源，「無中生有」地產生出價值。

說起種子植樹，#decentralizehk第一期時我送了1USDC種子給幾百人，今早一位電報谷友分享，他用我送的1USDC試這試那，因着Uniswap和Pool Together早期用戶的身份，拿到400 UNI幣和剛剛空投（airdrop）的20 POOL幣，截稿之時，兩者合計市值超過13,000美元。至於空投所謂何事，UNI和POOL又何以「無中生有」值錢，有機會再聊。

撰文：高重建

地球人。信仰民主自由。創業者。LikeCoin、#decentralizehk 發起人。