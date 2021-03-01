報道指，中共打算更改香港選舉規則，由選特首到選立法會區議會議員，全部都改，當然係會改到更加順暢咁執行北京嘅指示。

1997年7.1凌晨，就任首屆特首嘅董建華宣告「香港人喺歷史上第一次以明確嘅身份主宰自己嘅命運。」我唔知當時聽嘅人有幾多忍唔住笑，但而家回頭睇當然係笑中有淚。

《港英時代》作者鄺健銘，喺新出嘅增修版，好到肉咁點出九七前後嘅管治分別。愛國史觀標準答案，當然係九七前係亡我之心不死嘅帝國主義，管香港管得差，仲特登埋下地雷畀中共踩，最衰就係港英洗香港人腦，令到港人，尤其後生仔，人心未歸。

除咗「人心未歸」呢句係合乎事實，其餘嘅，稍為有健全認知嘅人，心裏面都知道係離行離迾。

英治香港 百無禁忌全球前列

點解移交咗之後，明明好喇，脫殖喇，學董建華話齋，當家作主喇，點解人心未歸，仲越行越遠？

首先，鄺指出，英治時代，其實管得好鬆手。呢點好明顯，事關好大部份走難落嚟英治香港嘅人，就係為咗逃避管得嚴好多嘅中国。英治香港，係全亞洲最百無禁忌嘅地方，就算係全世界都屬前列。而呢種作風，亦都同英國其他殖民地好一致。

至於點解英國殖民風格咁鬆手，有幾個可能因素。一來，英國本土管治文化，本身就比歐洲其他大國鬆手。第二，高壓管治成本好高，英帝國本質上係商業帝國，維穩費太高嘅話就得不償失，所以要用啲槓桿嘅方法，例如同當地精英合作，間接管治，所以越唔好搞當地文化風俗越好，免得就免。

第三，英帝國擴張過程，東湊西拼，係海外前線人員帶動，並唔係靠倫敦英明神武咁中央指揮、推行由上而下嘅政策。第四，商業帝國用商業邏輯，管治香港首先係商業考慮，而唔係乜嘢百年國恥、國家興亡咁嚴重，懶大義凜然嘅事情，唔使吓吓去到咁盡。

所以，唔係殖民就必定高壓。英治香港，比起中国近代任何地方，都自由好多，根本冇得比。

九七之後點呢？一嚟，中共政權，由掌權開始，就已經係行中央集權，管得細、管得嚴，同英國管治文化，完全南轅北轍。中共治下嘅中国，英治香港比，鬆緊程度簡直係差天共地。

二嚟，尤其喺發中国夢開始，中共將香港定位，為國家安全好重要一部份，令人𢲷晒頭，你有冇聽英國話香港影響到國家安全？但中共就硬屈你係就係。總之，中国夢要發，而香港問題，就係中国夢裏面好關鍵嘅國家安全問題。

兩樣加埋，就只得一個結果。中聯辦都講得好清楚，「維護國家安全，香港只有一国沒有兩制」。

同化政策 維護國家安全

九七後嘅殖民政權，係乜嘢風格？鄺指出，最似嘅，係日本殖民地風格。當年日本接管台灣，日殖官員曾經向英國顧問取經，問點管台灣好。英國顧問建議佢行英式懷柔間接管治。

但日本冇聽，日本為咗排除外國勢力影響，維護國家安全，反而大規模進行日語同化之類嘅政策。結果日治台灣只有一個冇牙嘅議會，後來索性連個議會都廢埋，行政完全主導。係咪好熟面口？

換句話講，香港九七之後，並冇乜嘢當家作主，只係換咗另一個殖民政權。弊在由一個開明寬鬆嘅，換成一個高壓好多嘅。人心回歸，歸乜Q？

撰文：宋漢生

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