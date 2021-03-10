電競手提電話越趨普及，不過數到真正完全打着電競旗號，功能完全面向game迷的，ASUS的ROG Phone都可算是最佳代表。ROG Phone來到第四代，由ROG Phone 3跳過了「4」，直接來到ROG Phone 5，功能繼續進化，配合最新規格的硬件，看看能否成為game迷心目中最理想的電競電話。

稱得上「電競專用」，ROG Phone 5就連包裝盒都相當有心思，用上日系遊戲的風格，盒內更有日系漫畫裝飾，同時附送貼紙。雖然跟電話功能沒大關係，但亦可見以game迷出發的心思，亦為近年沉悶的電話包裝風格帶來一點新意。內裏附設65W的快速充電器和充電線，亦有一個特別設計機殼。

正面外形跟上一代沒太大特別，屏幕6.78吋，上下方都不是貼邊，屏佔比不算很高。不過機背就頗特別，有一個標誌燈，可在設定介面中改變顏色和亮度，雖然沒實際用途，但設計漂亮新穎，加上其他線條配合，十分有電競feel。

旗艦級規格 6.78吋144Hz屏幕

新機的6.78吋屏幕有2,448×1,080解像度，可按需要自選60Hz、120Hz、144Hz，在遊戲模式設定中更可簡易快速轉換設定。官方更聲稱有極短的24.3ms觸控延時，不過作為普通玩家實試，就不太覺得有太大分別，可能真的要專業玩家才能感受得到。

硬件方面，用上最新的Snapdragon 888 5G核心，並配合DDR5 RAM及UFS3.1 ROM，全屬最新規格，規格跟Samsung最新旗艦S21 Ultra一樣。新機設有8GB RAM+128GB ROM、12GB RAM+256GB ROM及16GB RAM+256GB ROM，三款配置選擇。

橫向打機時，機上方兩側繼續設有兩個超聲波按鍵AirTrigger5，不過就新增了更多的觸控方法。除了傳統的輕按，亦可選用上下或左右滑動等方式，方便不同玩家的使用習慣，用來玩射擊遊戲特別有用。

音響方面，機身有兩個12×16mm的喇叭，實試立體感和低音都強，但個人覺得不算太大聲，如果可以更大聲相信打機時會更震撼好feel。不過新機的Haptic audio功能就可隨遊戲聲效有震動效果，相當有家用機感覺，打機更投入。另外，3.5mm耳機插口亦回歸在新機上，更加入內置DAC，可減少藍牙耳機的延時問題，亦提供了更佳的音響質素，實試過音響效果相當不俗，臨場感十足。

裝上手掣 不可同時用風扇

電競電話強調運作效能，機身和CPU溫度一般較高，所以形形色色的散熱技術都是電競機的賣點。今次ROG Phone 5繼續用外置風扇設計，只要對準接觸點就可裝上，不過要留意機側接觸點由小膠套保護，但可完全分離，容易遺失。安裝後，風扇會自動隨屏幕開關而轉動，由於新機的 CPU設於機身中間，風扇散熱效能更高，據說CPU溫度最多可降10度，機身表面可降15度。除了降溫，風扇上亦設有兩個實體鍵，可按需要應用在遊戲當中，另亦多設一個3.5mm耳機插口，方便橫向打機時，能把充電線和耳機集中在機身下方，但因沒有機內的DAC加持，音響質素會稍弱。

專用手掣可自選獨立或與電話合併使用，合併安裝容易，只要裝上機殼，再在兩邊插上手掣即可，不過要留意安裝後就不可同時使用外置風扇。手掣不設方向鍵和部份功能鍵，但有10個按鍵可讓玩家自設功能，手掣亦對應某些遊戲，如今次實試的《Call of Duty》，有預設按鍵配置，可說是即插即用。 當然用家亦可選自行設置，亦相當簡單方便，實試按鍵反應非常快，完全沒有延時問題。

打機最怕打打吓冇電，ROG Phone 5為遷就CPU置中的設計，特別把電池分拆成兩塊，各3,000mAH，合共6,000mAh算是相當大容量，根據資料最耐可玩《英雄聯盟》約8.5小時，《Call of Duty》亦可玩6.5小時。更重要是隨機的65W充電器，30分鐘已可充大半的4,400mAh，充滿電亦只需要51分鐘。

入門價$7,500 好戲在後頭

整體來說，ROG Phone 5硬件強勁，功能亦進一步配合玩戲迷需要，不過風扇和手掣都要另外購買。電話機價本身並不便宜，8GB+128GB的入門款也要799歐元（約$7,500），12GB+256GB和16GB+256GB型號分別售899歐元（約$8,400）和999歐元（約$9,350），香港售價則暫未公佈，不知會否有意外驚喜。不過更重要是，4月和5月更會有功能和設計更佳的ROG Phone 5 Pro（16GB+512GB）和ROG Phone 5 Ultimate（18GB+512GB）推出，雖然售價更貴，分別為1,199歐元（約$11,200）和1,299歐元（約$12,100），真正專業有要求的玩家不妨多等一會，睇真啲才選擇。

記者：韓繼聰

攝影：果籽攝影組