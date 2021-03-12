台北「戰鬥哥」10年前留下傳說的應援「打call舞」影片成為宅界神話，最近台灣一眾舞者集合起來，為紀念戰鬥哥10年，拍攝了一段影片，感動無數網民。其實嚴格來說戰鬥哥的舞蹈不是打call，是「Wota藝」，香港也有「Wota藝」團隊Laevatain，這次就由他們帶大家了解這種熱血舞技。

名為「20110218台北世貿電玩展之Mega戰鬥哥」的影片，在YouTube已有超過470萬觀看次數。2011年女僕偶像團隊在台上跳舞表演，台下身穿灰衣的戰鬥哥，仰天高呼「fire」後隨歌忘我狂舞。網民為他起了「戰鬥哥」的稱號，將他舞蹈動作叫「戰鬥舞」或「打call舞」，但嚴格來說「打call」是伴隨歌詞和節奏叫喊，包括揮螢光棒、跳動等動作，其實不適用於稱呼戰鬥哥那套激烈誇張的動作。

隨着偶像文化發展，fans想到各種方式支持偶像，一種由御宅族表演的舞蹈或打氣動作（包括跳躍、揮動手臂和有節奏地喊口號）冒起，通常在演唱會、日本動漫等活動出現，他們的舞蹈統稱作「御宅藝」。當中有叫口號的「打call」，而戰鬥哥深入民心那種大幅度的舞蹈動作稱為「Wota藝」，讀作Wo-Ta-Ke，Wota藝的動詞是「打」不是「跳」，打Wota藝的人則稱為「打師」。

Wota藝分「地上藝」和「地下藝」兩個方向，地上藝主要用於表演，會手持螢光棒，動作有一定要求，通常會配上歌曲，拍片演出，也特別注重螢光棒揮舞時的光弧效果。香港「Wota藝」團隊Laevatain玩的就是地上藝，也有在自己的YouTube頻道上載作品；地下藝則以應援為主，可以空手隨意揮動，像當年戰鬥哥，比較自由奔放。

學「技」最重要 Romance=大回環揮臂

當年看影片，覺得戰鬥哥身邊的人也跳得很齊，動作和台上偶像跳的不同，自成一派，Laevatain團員夜月指，因為大家都懂相同的「技」。原來Wota藝有一套通用的動作，所有歌曲都可以用到的這些動作，稱之為「技」。戰鬥哥最為人熟悉的左右大回環揮臂再接抱抱，就是十分常見的技，名作「Romance」。決定好用甚麼技，打師各自跳都可以很齊整，「隨時播一首歌有32拍或64拍，我們就可以將認識的技打入去。」Laevatain團員稍經商量後，也即席示範，打出戰鬥哥名曲《Megu Megu☆Fire Endless Night》，雖然近年沒有再跳過，但練習約15分鐘，還能跳出完整的效果。

組軍三年多，Laevatain幾位成員因為喜歡動漫文化認識，成員Zen因為對動漫歌曲的舞蹈有興趣，就忽發奇想召集朋友自學Wota藝拍片，「我想跳舞但又沒有底子，覺得有固定動作的Wota藝對男生來說比較易上手。」的確Wota藝基本動作算容易上手，記者親身學習招牌技Romance，約半個小時已能跟到七八成、跳到一小段。

不過要表達出Wota藝的熱情和力量，難度就幾何級數提升，夜月示範要大幅扭腰，手腳保持直線，揮臂動作幅度又快又大力，身旁攝影師也表示驚被打中。事實上他們也經常受傷，採訪當日已添上不少瘀傷，有成員更笑言曾被中醫診斷為肩膀軟骨將近甩骹。

朋友睇片即刻明 欽敬前輩懶理目光

戰鬥哥當年被不少人恥笑，提到身邊的人怎看這門興趣，團員就說沒有太多人會直接取笑他們，但用言語去解釋Wota藝，大部份人都會不明所以，所以習慣直接展示影片。雖然多數朋友會將「戰鬥舞」稱呼做螢光棒舞，但也會欣賞跳得夠齊夠型。

又易受傷又未必有太多人欣賞，但一眾成員仍然表示，跳到停唔到，會定期團練，也歡迎新手聯絡他們的面書專頁一起參加。「其實同一般運動，踢波、打籃球冇分別，都是要訓練、參考別人的動作，鍛煉才會有進步，當你想越做越好就會想繼續。」 Laevatain成員都是20多歲，10年前戰鬥哥出名時，他們還未懂Wota藝，反而越玩越覺得戰鬥哥值得敬佩，「很佩服他能做到不在意別人眼光，打Wota藝後，開始覺得做到自己認為好的動作最重要，不需要理會別人怎樣看。」

記者自首，當年和朋友亦有恥笑模仿過「Megu Megu fire」的人，10年後重溫影片特別感觸，就像一個留言寫道：「以前看完，覺得很好笑；現在看完，覺得自己可笑，原來我連做自己的勇氣都沒有。」

facebook：Laevatain

記者：司徒港燊

攝影：伍永健