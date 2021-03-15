立法會選舉改制，政權話唔係倒退，而係完善，都係民主選舉，不過係升級成為「具有香港特色」嘅民主選舉。

大家都知，逢親講話係「具有乜乜特色」，即係「扮」咁解。有趣嘅係，點解要扮？與其咁委屈去扮，點解唔直接話係坐館話事？

反正，議會制度呢啲嘢，本身就係外國勢力傳入嚟。未有晚清開始嘅百年國恥之前，本來都冇民選議會㗎喇。既然話中國人反殖反帝站起來，點解唔索性否定晒呢啲外來嘢？唔通中共都承認西方文明真係先進啲，自己唔係都要扮到係？

《南京條約》 開啟自由貿易之門

英帝國同清帝國碰撞，有兩種睇法。有人話，係兩個好唔同文明碰撞，最後發生戰爭，兩個文明無分高低，只係唔同。根據呢個講法，中国打輸，俾英國欺負，開始百年国恥，国恥就係打輸仗，被迫簽不平等條約，割地賠款。

另一個睇法係，英清兩個係唔同步伐嘅文明，有先進落後之分。對內，英國人早喺六百年前，通過咗《大憲章》約束王權，國王冇權剝奪任何國民嘅自由同財產。相反。清帝國呢邊，技術上所謂嘅漢人係降虜，停留喺「君要臣死，臣不得不死」。

對外，英國所屬嘅歐洲，已經發展接近現代國家嘅多國體系。而清帝國就以繼續天朝自居，自視為世界嘅中心。兩個完全唔同時間軸嘅文明，本來一直相隔好遠，忽然經海路相通，發生碰撞。

根據呢個思路，無論中国定係日本，閉關鎖國管治模式，始終要被淘汰，終有一日，要踏出艱難嘅第一步，去由帝制轉型為融入世界多國體系嘅現代化之路。呢一步，就係自由貿易之門嘅《南京條約》。而鴉片戰爭，係令大清好唔情願都要踏出呢步嘅催化劑。

同樣都係鴉片戰爭、《南京條約》，但係兩個包裝，走出嚟嘅含意，南轅北轍。兩個之中，得一個係有助讀者，得到健全嘅認知。另一個，係會損害認知，唔讀好過讀。

中共想大家用邊個版本？好明顯，因為重要到直頭寫埋落個憲法度。中国憲法序言嘅第二句講明：「一八四○年以後，封建的中國逐漸變成半殖民地、半封建的國家。」而共產黨嘅權威，就係嚟自佢為人民「雪恥」嘅功勞。

其實，由英治時代帶落嚟嘅中史教科書，已經係非常大中華視角，身邊唔少朋友，本來就花唔少心力，去嘗試undo呢啲概念。試過嘅人就明白，undo一啲都唔容易，有太多諗法已經被inception咗入腦，你淨係知有好多膠嘢，但係好難分邊啲要洗邊啲唔洗。

加力洗腦 有殺錯冇放過

而家中共呢個版本都睇唔過眼，要再国恥啲，再愛国啲，再背誦標準答案多啲。總之洗腦嘅嘢，有殺錯冇放過，小粉紅永遠唔會嫌多，最好大個咗就變撐科興嘅收成期。咁嘅時勢，反洗腦更加逼切。

一個粗暴但簡單嘅方法，係但凡你覺得佢越想你信嘅，就越假設係膠，佢話《南京條約》好衰，你就諗條約其實係好事。佢話鴉片戰爭係国恥，你就諗戰爭其實係契機。佢話香港開埠係百年国恥嘅象徵，你就諗開埠係漆黑中擦出一點光。用呢個方法，基本上都會啱返七八成，當然唔係好細緻，但係時間有限底下，不失為一個有用嘅捷徑。

撰文：宋漢生

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