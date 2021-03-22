沉迷區塊鏈之前，我做了十八年遊戲開發。那個年頭，「本土」一詞不敏感，不轟烈，甚或不值一提。有一位朋友、同事兼學弟，我稱他為小熊老師，廿多年前未畢業就開發本土遊戲經典Little Fighter《小朋友齊打交》，安裝在全港學校不知多少台電腦，影響一整代年輕人。畢業後，小熊又開發LF2《小朋友齊打交》，再後來，又花了七年時間獨力開發《英雄大作戰 Hero Fighter X》。

然而，盜版和其他商業層面的問題，令幾部作品對小熊而言旺丁不旺財，再沒法全職開發遊戲。對上一次跟他在港碰面，記錄在〈小朋友打交 大英雄作戰〉一文，已是 2015年的事，此後都是兄弟爬山，各自在自己的領域發展，我深嵌區塊鏈，徹底離開了遊戲產業，甚至幾年沒玩過遊戲。幾年過去，當我以為大家的路再難以交叠，遊戲創作跟區塊鏈卻又走在一起，觸發點是「非同質通證」non-fungible token，簡稱NFT。

獨一無二 紀錄寫在區塊鏈

「非同質通證」表面像火星語，概念卻很簡單。我們慣常使用的貨幣是「同質」fungible的，意思是，這枚二元硬幣跟那枚二元硬幣沒差，這張百元紙幣跟那張百元紙幣一樣，除非是特別年份之類的特例，否則每枚每張都被視為一樣。NFT跟傳統貨幣相反，每個都獨一無二，既像限量閃卡、又像親筆簽名的畫作，又或者如號碼AA888888的紙幣，適合收藏；而且由於NFT的持有人與及轉手紀錄寫在區塊鏈，人人可讀，不可篡改，更加適合證明持有權與炫耀。當然，只要錢夠多，無需特別號碼和NFT一樣可以炫富。扯遠了。

NFT首次出現於2017年底的收集式遊戲《Cryptokitties》，醞釀數年後近月開始廣泛流行，數位藝術家紛紛把作品製作成NFT拍賣，獲得不錯的成績。有時候藝術家還挺卑微，相對於以往極少甚至零收入，拍賣NFT獲得一些收入就喜出望外了，畢竟那是以往的多倍甚至無限倍。最誇張的一件作品《Everydays: the First 5000 Days》，拍賣得六千九百萬美元等值以太幣，是在世藝術家出售作品的第三高價。然而這個拍賣疑似蠱惑炒作，建議大家別太認真看待。

0.138ETH買角色 支持好友

且無視炒作，把目光放回踏實的小熊老師。創作熱情未減，fan base多年不散，遇上NFT這陣東風，小熊把首代小朋友齊打交的角色製作成NFT，逐步釋出拍賣，計劃以籌得的資金改善Little Fighter II（注意是改善不是「完善」，況且完善是形容詞而非動詞）。

在官方網站的介紹，小熊如是說：

「您可能聽說過，我在2008-2015時花了7年時間，嘔心瀝血地製作了《英雄大作戰》，但遭到盜版遊戲網站的無情盜竊攻擊。我被擊跨（垮）了... 我一直在努力尋找一種方法來打破這種惡性循環。在我看來，NFT可能是答案。」

讀到這裏，我毫不猶豫，打開錢包，以當時市價0.138ETH拍下小朋友齊打交首個角色Davis的NFT，跟放在書櫃十八年的LF2 Davis figure合照一幅。有人覺得花250美元買一張唾手可得的gif很笨，有人認為投得的NFT幾個小時後市價升了四倍很賺，但對我而言這件事的價值在於讓創作者和支持者連結彼此，我因此得以成就一件帶給港人寶貴回憶的作品，支持一個有才華有堅持的好友。

撰文：高重建

地球人。信仰民主自由。創業者。LikeCoin、#decentralizehk 發起人。