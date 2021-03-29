蘇彝士運河俾擱淺咗嘅長榮巨輪卡住，成為國際新聞。

香港之所以成為世界級港口城市，其中一個原因，就係蘇彝士運河。

你喺倫敦搭地鐵，一出東面嘅Cutty Sark站，就會見到隻巨型帆船喺你眼前，佢就係Cutty Sark。大清—英國茶葉航道，係競爭最激烈嘅航線，速度就係一切，而快船（clipper）嚟講，Cutty Sark係最頂尖嘅作品。

但Cutty Sark行咗四轉茶葉航線，就提早「退役」，轉咗跑道去澳洲羊毛航線。唔係佢有乜問題，而係生不逢時。佢1869年出世，而喺同年同月同一個星期，佢嘅剋星亦都出世。

大航海時代之前，由歐洲往返印度洋入貨，地中海係水路，去到蘇彝士行陸路，然後紅海又變返水路，一波三折。所以大航海嘅目標，係搵個直接啲嘅方法，例如齋用海路兜過非洲南端嘅好望角直達印度。

仲有另一個方法，就係令蘇彝士嗰小截變成埋水路。呢個計劃，咁多年嚟一直有唔同人嘗試啟動，但種種原因放棄咗。終於，去到1869年，蘇彝士運河開通，但淨係畀當時新發明嘅蒸氣船行駛。

蒸氣船流行之前，長途航海係用帆船。如果帆船要過運河，中間要搵人拉船先行得郁，好唔實際，蒸氣船就冇呢個問題，所以蘇彝士運河淨係畀蒸氣船行駛，帆船就繼續兜好望角。

航運新概念 港口城市競賽

揸帆船係種技藝。你要判斷風向水流，不停作出調整，於是，路線有好多變化，各師各法。相比之下，揸蒸氣船就機械得多。話之你乜水流風向，對蒸氣船嚟講，兩點之間條直線，基本上，就係最短距離，最快到達。因此出現一個現象，就係個個次次都係行同一條線，呢條線變咗好繁忙嘅主幹線。

如果係帆船，通常係點對點，由起點直去終點，中途唔停站，因為萬一入咗港口之後遇唔啱風，咁就被困喺港口唔知幾時先出得返海。而蒸氣船，要靠燒煤，所以途中每行一段，就要停低去煤站補煤，不過好在蒸氣船唔使睇風，根本冇入咗港口出唔返嚟嘅疑慮。

於是就衍生出新概念，叫做航運主幹線，而連接主幹線嘅，就係一連串補煤嘅港口。大家揀邊個港口，就睇吓邊個港口夠方便，有齊晒配套，要煤有煤，要人有人。帆船通常係木造，蒸氣船時代開始用鐵。用鐵嘅好處係隻船可以整大隻啲，裝多啲貨，所以又睇吓邊啲港口，肯投資更新設施，方便越整越大嘅船。

港口之間，有如軍備競賽，而贏出嘅回報，就係成為主幹線嘅主要港口，帶旺成個港口城市。新加坡係南洋區嘅贏家，而新加坡向東嘅下一站，即中國南部海域，香港就係代表。加上蘇彝士運河開通，將倫敦去香港路程，縮短咗四分一，大幅增加咗歐洲往來亞洲嘅船運。

另一個受惠嘅港口城市，係上海，Cutty Sark前後四次嘅茶葉航程，起點就係上海。不過喺自二戰後「回歸」，內戰後加入新中國，點樣急劇隕落，就係另一個故事。

撰文：宋漢生

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