打從《窮爸爸富爸爸》出版，財務自由的概念一直深入民心，追求者眾，更甚美女。不必讀過這系列暢銷書的都知道，《窮》所指的財務自由，是被動收入足以支撐日常生活開支，不需為錢工作。「夠錢退休」是也。

然而《窮》寫得再好，畢竟是1997年的書，而且以美國為背景，到了今天，僅僅抓着「夠錢退休」這個概念，恐怕已經不足以一勞永逸。財務自由必須被重新定義，多包含兩個層面。

首先，所謂夠「錢」退休，指的自然是美元。然而，當你努力賺得自以為足夠退休的「錢」，徐徐老去，美元的購買力恐怕已經貶值到不知甚麼地步了。私人財產保障固然是資本主義和自由社會的基石，但即使連政府都不能侵吞你的美元，別忘了，你所受的保障只是分子而已，而政府和議會控制的卻是分母。這就像某些公司大股東，在小股東沒法購買的情況下大量增發新股，溝淡小股東利益，非常屈機。

逃離本地銀行體系 避免凍資封殺

如果我跟你玩遊戲，你的目標是製造一個盡量大的數字，你可以隨便說一個數字用作分子，然後我會說一個數字用作分母，小學生都知道搵笨。偏偏，這正是現代貨幣理論（MMT）的基礎，而大部份成年人意識不到自己一生都在玩這個遊戲。遠的不說，單是拜登剛推出的紓困案，就印出一萬九千億美元。數字太大沒概念？那是接近比特幣市值的兩倍。相比之下，比特幣真的有資格稱為泡沫嗎？

因此，財務自由的第二重意義是「不被濫發鈔票的自由」。為甚麼Bitcoin兌美元不斷升值？事實是，美元兌Bitcoin不斷貶值，Bitcoin的每個持份者都知道而且能夠證明資產的總量，即「分母」，每約十分鐘增加6.25，增速每四年遞減，而最終不會超過二千一百萬，保障不被濫發的自由。

量化寬鬆以印鈔票的方式變相從人民的口袋拿錢用，畢竟還是逐步發生的，而且只影響當地貨幣，很多時，政權卻會使用更粗暴的方式，肆意凍結公民資產。就以本地為例，星火同盟、好鄰舍北區教會、黎智英、許智峯一家等等，全部被凍結資產，人數眾多，不能盡錄。

以上所列的個案有一個共同點：還沒有一個被定罪。政權手持此等未審判先處罰的好用具，連法庭手令都不用就能凍結公民一生資產，壓制反對聲音，顯然沒有不用的理由，更何況，國安惡法實施後，對政府賦予了更大權力，輕鬆凍結更多人的更多資產，凍資個案必定陸續有來。

別誤會我以為外國月亮比較圓，我很清楚，以經濟規模逼令金融企業配合凍結眼中釘資產，美國才是大師兄。2010年，美國政府發功，全面封殺Wikileaks資產和財政來源，連瑞士的銀行都配合找出說法凍結阿桑奇賬號，美國的企業更不用說了，Amazon停止提供AWS雲端服務，PayPal凍結Wikileaks賬號，Visa、Master等拒絕處理相關往來。

然而本身讀數學與物理的黑客阿桑奇又怎會束手就範？窮則變，Wikileaks轉戰Bitcoin，其後在Twitter公開多謝美國政府封殺，逼出500多倍的回報。慢着，致謝推特發於2017年，當時Bitcoin價為五千多美元，時至今日，Wikileaks的回報是五千多倍才對。面對國際級的全面財務封殺，Wikileaks積極尋找答案。香港人，還要繼續把自己困在本地銀行體系麼？

終極的財務自由，是免於被剝奪資產的自由。

撰文：高重建

地球人。信仰民主自由。創業者。LikeCoin、#decentralizehk 發起人。