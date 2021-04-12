國安法首案，控方搵嚟嶺大歷史教授做專家報告，解釋光時口號，又話揸電單車插支旗就如騎馬上戰場，差啲未講佢見到關公騎住隻赤兔馬。

呢位歷史教授幾個月前啱啱攞咗銅紫荊，基本上攞得紫荊星章嘅歷史教授，必定係對政權好有貢獻。佢不單止係董建華《香港志》嘅御用主編，更加係通識科變國教科嘅推手，真係鋪鋪都有佢。有趣嘅係，佢喺訪問度形容，課程轉變將會係「革命性」，如果索性叫做「光復國教，通識革命」，咁就夠晒黑色幽默。為政權塗脂抹粉嘅角色，有唔同層次。既有聲大夾惡嘅潑婦，亦有道貌岸然嘅學者，出身歷史嘅，準確啲形容，係「歷史化妝師」。正如臨時演員都係演員，歷史化妝都係個學術專業。雖然份工係賤啲（職業無分貴賤，助紂為虐嘅例外），但唔等於唔係專業技術。

扮學術模糊化 譯本扭曲原著

歷史化妝師係點做嘅呢？為咗解答呢條問題，近排研究咗比較出名嘅《簡明香港史》，作者同上述嗰位歷史化妝師，曾經合著。而作者喺後記聲稱呢本書由國務院港澳辦給予「熱情支持與鼓勵」，又係三聯出版，冇得錯，一定係好值得參考。

普通技巧，例如「英國人」之後多啲用「侵略」，「中國政府」就通常「有節有理」，但有趣嘅係，「中共」兩隻字好少出現，大部份時間係叫「中國政府」，好似中國政權唔等如中共，彷彿中國係有多黨制輪換咁。

成本書個包裝好學術咁，好多數據，好多來源注腳，而啲來源又似層層咁，有英語論文，又有英國外交檔案，的確係要花工夫，受過專業學術訓練。用嚟佐證嘅史料，根本唔使老作，你想要個乜嘢結論，都可以搵到相關材料。

例如要話英國佬成日諗住侵略，就引用英商遮打話要趁中國頹勢，乘機攞新界，「要幹，現在就幹」，咁就夠晒奸。當然唔會提，其實區區一個英商，就算係全港最有錢，都推唔郁英國政府，而且英國政府一再重申唔搞領土擴張，直到德法俄進一步威脅香港，先租新界嚟擴大炮火緩衝區。

政權宣揚嘅版本，有天生犯駁嘅地方。歷史化妝師，可以點樣遮瑕？

例如，導演指明，要話香港係「自古以來中國一部份」，但問題係，啲古蹟，數來數去，主要都係喺新界，有啲喺九龍，而九龍同新界係後加，就算加咗都當軍事緩衝區唔發展，根本喺香港發源地港島維多利亞以外，咁點算？

首先，唔好分咁清有三忽，全部都叫做「香港地區」，模模糊糊咁，然後就好詳細咁講南丫島掘到乜，點樣同喺「增城金蘭寺，東莞萬福庵，深圳大小梅沙以及解放前⋯⋯」睇到呢度，正常讀者就自然怕咗你，跳去下一頁。歷史化妝師應該要感激英國人租埋新界，如果唔係真係唔知點兜。

有啲犯駁位比較難兜。例如，既然英國佬咁鍾意侵略，點解唔攞廣東省，或者至少攞個廣州？呢條唔好問。又例如，作者話香港政府喺五六十年代「總的看來不能令人滿意」，因為香港民眾生活面臨困境。點解有困境？因為「外來人口大量進入」。點解咁多人口由中國湧入？因係「中國內戰以及62年內地經濟困難」（即唔係中共上台迫害人民同埋做成大饑荒）。哦，原來係咁，長知識了。

做化妝，除咗寫新書，仲可以譯人哋本書。有本書，香港史嚟講係出名嘅，原本係英文版，Frank Welsh寫嘅《A History of Hong Kong》，我估唔少人選擇睇商務出嘅中譯版，貪啲地名同人名用中文親切啲。但如果兩版一齊睇，會發現，一嚟，唔少錯譯，例如deep bay后海灣譯做深水灣，有啲就係譯者英文水平會錯意扭曲咗句子意思。

但最離譜嘅係，最後結論一章直頭好多忽唔見咗或改晒，令到論點大幅偏離原著。再睇埋「譯後記」，估唔到譯者又好老實咁話，徵得作者同意「對少數幾處地方的文字做了處理」，仲話「由於眾所週知的原因，當初書稿如約完成後卻未能出版」。咁樣戴頭盔，即等如煮碗麵畀人食完之後喺張單話其實落咗藥。比起面不改容嘅「騎馬論」特區首席歷史化妝師，就顯得唔夠專業喇。

撰文：宋漢生

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