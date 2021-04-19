經常聽到這樣一句話：「我完全無投資。」

類似的話，我自己也說過，不單止說，而且還帶有強烈偏見，以為投資就是投機，是沒有創造價值的不勞而獲，不屑那樣做。那是我的少年時代。

直到今天，我像交換身份似的，聽到友人的「不投資論」，會反過來分享另一種看法。有人因此覺得我變了，俗了。是的，我變了，變得逐漸看懂法定貨幣和金融體制如何箝制小市民。

餘裕是閒置資產 投資不自知

先來界定清楚投資：把餘裕以合適形式儲存。而所謂餘裕，就是衣食住行基本生活所需以外的閒置資產。「基本生活所需」因人而異，有人會覺得私家車是必需品，也有人坐巴士出門都先計算成本，反正「餘裕」是應付日常生活所需以外的閒置資產。

嘗試把時間線倒帶回到石器時代，人類能獵到摘到每天所需的食物就不錯了，講求生存，沒有餘裕也沒有投資。發展到農業，積穀防饑就是「閒置資產以穀物形式儲存」。貨幣出現後，農夫把種出來的穀物變賣所得金子存起，就是「閒置資產以貴金屬形式儲存」。我很多敬業樂業的朋友，會說因為專注在本業創造價值，不花任何時間投資。我欣賞也嘗試實踐這種專業態度，可是，不作任何投資的唯一方法是沒有任何閒置資產，餐搵餐食餐餐清，因為只要有餘裕，就有投資。注意，不是「有投資的需要」，而是已經「有投資」。你會說，「我雖然有小量餘裕，但沒有投資。」但那是不可能的，閒置資產總得以一種方式存在，如果你是古代的農夫那是穀物，到了幾千年前那可能是黃金，到了現在，那是法定貨幣，法幣。

舉個具體例子好了。你每月的工資一萬港元，基本生活所需九千，剩下的一千港元發工資後繼續存在銀行，那麼，你不是沒有投資，而是把一千元投資了港元存款。

我年輕時是初次意識到原來自己有在投資，正是開始使用多貨幣賬號，支持美元、日圓等外幣，於是有一天才後知後覺地發現，即使閒置資產很少，即使沒下過指令，體制已幫我做了選擇，不投資外幣，all in在港元。晒冷支持香港，只是你意識不到。

突破了盲點，推而廣之，就能理解到無論是港元、外幣、債券、黃金、股票、基金、地產、密碼貨幣，雖然在風險、回報、門檻等範疇有所不同，但全部都是投資。你可以不選擇投資在密碼貨幣或其他「高風險」資產，但只要你有餘裕，哪怕是一元，你就有在投資。

誤解法幣永恒 美元地位受衝擊

很多人all in了法定貨幣而不自知，是因為把法定貨幣理解為一個必然、穩定、永恒的存在，可惜那跟事實相去甚遠。先說第一點，假設我們的日常生活必然用港元支付好了（其實連這個也值得商榷，但暫不展開），但別忘了，這裏談的是投資，而投資是關於閒置資產而非日常消費，而在現代金融體系，在資產形式之間轉換非常簡單，投資在法幣絕非必然，說是懶惰也不為過。

至於穩定，之前的〈世上所有穩定都是相對的〉、〈幣價不穩定是Bitcoin最大毛病？談價值相對論〉已討論過，不贅。即使撇開穩定是個相對概念這個考慮，資產穩定就是好嗎？顯然，最值得投資的資產是會升值的資產，而不是穩定的資產。

最後，法幣永恒，恐怕只是夏蟲不可語冰的理解。永遠有幾遠？港元只有百多年歷史，跟美元掛鈎連四十年都不到，而大家有生之年，很可能見證港元跟美元脫鈎甚至直接消失。人民幣更不用說，歷史比港元還短。台幣呢？不久之前，還叫做NTD，New Taiwan Dollar，新台幣，在1949年以（舊）台幣40,000:1兌換。就算是地表最強的美元，也不過是幾百年歷史而已，且世界儲備的地位正不斷受到衝擊。

你不一定要相信密碼貨幣，對比特幣只有12年的歷史保持觀望是理性態度，但如果以為法定貨幣就是永恒的存在，那不過是美麗的誤會，困在政府加諸於你的法定貨幣框架而不自知。

撰文：高重建

地球人。信仰民主自由。創業者。LikeCoin、#decentralizehk 發起人。