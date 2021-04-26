武肺所累，朋友太耐冇返日本「鄉下」，思鄉心切，講開對上一次遊日，發現當地竟然有個「佩里祭」，佩里就係美國「黑船來航」嗰位海軍准將。

由鎖國到開國，當中梗有適應嘅陣痛，分別只係點樣痛、痛幾耐。黑船來航固然對當時日本帶嚟好大衝擊，但日本後世點樣睇呢次事件？係咪成日講英美點樣亡佢之心不死？不斷強調黑船係日本百年國恥，將「雪恥」寫入日本憲法去包裝獨裁政權有幾正當？

黑船來航 日本開國第一步

日本神奈川橫須賀市，有個地方叫久里濱，當年佩里就喺呢度上岸。久里濱裏面有個「佩里公園」。公園裏面有個「佩里紀念館」，另有一塊「佩里登陸紀念碑」，由日本第一任首相伊藤博文親筆題字，仲特登揀咗佩里上岸7月14號揭幕。到咗今時今日，每年7月中，都會舉辦「久里濱佩里登陸祭」。唔係用嚟毌忘帝國主義分子帶嚟嘅國恥，而係感激美國刺激日本開國，踏出現代化第一步。

有趣嘅係，就連紀念黑船，都有競爭。靜岡嘅下田市，又有個「佩里登陸紀念公園」，棟咗塊「佩里艦隊來航紀念碑」，仲比久里濱多咗條「佩里路」㖭。咁下田憑乜分一杯羹？原因係佩里第二次嚟日本，簽《日美和親條約》嗰次，正正係喺下田登陸。由1934年開始，下田每年都舉辦「黑船祭」，一大班人易服重演日本美國雙方簽約儀式，充滿節慶氣氛。

日本人嘅態度，以中国国恥教育理解，當然係匪夷所思。好難想像，中共喺英國登陸開埠嘅上環水坑口，起個「英軍登陸紀念公園」，每年搞個「義律祭」，感激英軍開國之恩。然後南京又唔執輸，整返個「南京條約紀念館」，搭建返個康華麗號（HMS Cornwallis）戰艦佈景，等廣大群眾着上清裝戴上假髮上演《南京條約》簽署儀式，樂也融融。

国恥教育上腦嘅人，礙於認知結構，對日本人態度嘅唯一解釋，係日本係弱國，做英美走狗做得太耐，變到好自賤。中国就唔同，嘿，等咱們示範一下，甚麼叫強国風範。廣東虎門，就有個「鴉片戰爭博物館」，以下係官方介紹：

「鴉片戰爭博物館又稱虎門林則徐紀念館，是我國重要的鴉片戰爭文物史料展館和愛國主義教育示範基地。1839年6月，民族英雄林則徐就是在這裏，將從英美船隻上收繳的上百萬公斤鴉片當眾銷毀，從而製造了震驚中外的“虎門銷煙”事件……參觀者可以在此瞻仰林則徐在列強壓迫下的慷慨大義……場館成為東莞最受歡迎的紅色革命博物館之一。」

国恥教育 對歷史理解相反

清英嘅《南京條約》同日美嘅《日美條約》，都係史實，而且本質上係同一件事，但認知結構唔同，得出嚟嘅結論就南轅北轍。日本人嘅觀點係，黑船代表嘅西方帝國主義，實質上嘅結果，係向日本輸出技術、文化、憲政秩序，引領日本走上現代化之路。而国恥教育產物嘅理解，就啱啱相反，西方勢力亡我之心，係阻住中国強大嘅絆腳石，所以一定要堅持反帝反殖到底。

基於呢個理解，於是就有「可以說不」嘅戰狼外交、「不吃這一套」嘅小粉紅大外宣，而生於国恥嘅香港，有成二百萬人企出嚟反抗，一係就收咗黎胖子嘅美國資金，一係就俾英國人殖民政府嘅教育洗咗腦，總之就冇可能係為咗人權自由乜嘢所謂普世價值。有理由相信，每年仲會去搞「黑船祭」嘅日本人，對香港歷史嘅理解，比起自稱同胞嘅中国人，健全而深刻得多。

撰文：宋漢生

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