金錢

名詞。帶有計價單位、交易媒介、價值儲存三種基本功能。計價單位指每個人都用它衡量價值（「一夜夫妻百二蚊」）；交易媒介指相對於以物易物的模式中A的物主必須想要B而B的物主必須想要A，所有人以金錢作為中介，所有東西先換成金錢，物主再以金錢換取想要的B、C、D之類（「無錢萬萬不能」）；價值儲存指你產生了一份價值但暫時不需要用，把它先存起來所使用載體，原始的方式比如漁民把魚穫醃鹹，方便儲存價值（顯然，鹹魚並非理想的價值儲存工具）。

貨幣

原意是以帶「內在價值」的「貨」用作「幣」，比如咖啡豆可供飲用，即帶有內在價值；方便存放不易變壞，適合價值儲存；單位很小，適合用作計價單位和交易媒介；三種因素加起來，可用作「貨」幣。內在價值的重要性在於，要是咖啡豆換取不到其他物品，至少可以拿來喝。來到現代的已發展國家，一般人心目中的貨幣，是金錢的同義詞。

黃金

咖啡豆顯然不是理想的貨幣，比如它並不稀有，如果整個社會都用它作為貨幣，供應就會遠大於需求，也讓原有的內在價值失去意義。其次，如要處理大額交易，運送咖啡豆也會極之不便。

歷史發展下來，人類逐漸共識到使用稀有的黃金和其他貴金屬作為貨幣，就如古裝片主角在衣袖拿出一錠金的情況。雖然開始時黃金也具有內在價值，但當黃金被廣泛用作金錢，內在價值有多大逐漸變得次要。

法幣

法定貨幣，法律規定用作貨幣的物品。黃金用作錢（嗨，金錢的字首就是金，錢的部首也是金，不是沒發現吧），是民間自然而然、逐漸形成的共識；但法定貨幣則是政權的硬性規定，萬一政權倒台，相應的法定貨幣也會失去價值。俗語說「黃金愛亂世」，因為黃金的價值跨越時空，橫跨國界也超越政權更替。

我們說港元、日圓、台幣之類，偏偏會說美「金」，因為二次大戰後期的布雷頓森林會議確立了35美元兌一盎司黃金，金本位讓「美金」成為世界貨幣。

然而，1971年尼克遜取消金本位，「美金」變成「美元」，美元背後再無稀有的黃金，純粹由美國的體制背書，說得俗一點，信美元，就是信美國的國力與軍隊。

通貨

在市面上流通的法定貨幣。現代國家政府會（嘗試）透過把貨幣的流通量跟生產力掛鈎，使得當地貨幣相對日常用品的購買力穩定，造成「金錢是穩定的」錯覺。

流通貨幣的增加超過生產力提升，就是通貨膨脹。手持貨幣「不投資」，資產就會貶值。膨脹的通貨，不會是理想的價值儲存工具。

比特幣

密碼貨幣（cryptocurrency）是以密碼學（cryptography）為基礎發行的貨幣，最早出現也最廣為談論的是2009年誕生的比特幣Bitcoin，其市值也是所有密碼貨幣中最高，當下約一萬億（1 trillion）美元，超越世上多數法定貨幣，是黃金的十分一左右。

相對於黃金的價值在人類悠長歷史中逐漸奠定，法定貨幣的價值由各國政權背書，比特幣的稀有性由數學背書，共識由下而上產生，但形成的速度比黃金快百倍甚至千倍。

金錢

形容詞。描述某種資產帶有多強的計價單位、交易媒介、價值儲存的性質。

不同的資產有着不同強度的金錢性，有些資產「很金錢」，但絕對金錢就像數學的「無限」，是個現實中不存在概念，因為世上不存在一種資產能完美滿足金錢的三大功能。

美元是全球最通用的計價單位和交易媒介，卻是個「漏水」的價值儲存工具。黃金是很優秀的價值儲存工具，但也因此對應美元長線升值，於是不太適合用在日常生活的計價和交易。

至於比特幣，最宜理解為數位黃金，其金錢性主要發揮於價值儲存。批評比特幣不適宜用作日常交易是正確的，卻也是多餘的。

撰文：高重建

地球人。信仰民主自由。創業者。LikeCoin、#decentralizehk 發起人。