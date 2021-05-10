如果宣佈，新加坡併入印尼，你覺得會有乜嘢下場？

首先，件事唔係表面上咁天方夜譚。印尼第一任總統蘇卡諾，當年大力反對馬來西亞立國，事關以大印尼膠嘅立場，馬來半島，包括新加坡，「自古以來」都係祖國一部份。

於是馬印不斷發生軍事衝突，直到1965年蘇卡諾落台，同一年，新加坡被踢出馬來西亞。於是新加坡呢個英治殖民港口城市，喺英帝撤退之後，既冇落入印尼，亦都冇併入馬來西亞，而係獨立成國。

分拆夠凝聚力 民主運作到

有理由相信，喺另一啲平行時空，落入印尼或馬來西亞嘅新加坡，往後發展嘅天花板，大概係耶加達或吉隆坡咁上下，未必比起曾經屬於同一個英治殖民區嘅檳城好太多。

過去二百年嘅國家建構歷史，民主化同分裂係相輔相成。民主唔係萬能，要發揮到作用，前提係要有一個足夠緊密嘅共同體。想像一下，如果全地球變成一個國家，就算嗰個係一個民主政權，都會爆炸。

當國家範圍𠝹得唔靚，民主會爆炸，結果一係冇民主，一係就分拆，分拆將每忽嘅範圍收窄，拆到某個範圍，終於有足夠凝聚力，民主就運作得到，就再冇誘因拆落去。呢個係近代史嘅時間方向。劉仲敬有一系列嘅書，專講世界唔同地方嘅分拆軌迹 。

例如烏拉圭，原本係西班牙帝國一部份，後來變成南美脫西獨立嘅一部份，然後拆成拉普拉塔總督轄區一部份，然後再拆成拉普拉塔聯合省嘅一部份，然後再拆成阿根廷一部份，最後再沿住條河分拆，河東成為「南美瑞士」之稱嘅烏拉圭。

民主分拆過程，需要時間，嚟到呢一刻，好多地方已經行到盡頭，但就算係行得最早嘅歐洲，由奧匈帝國、奧斯曼帝國加幾個王國，變成現代多國體系，裂開到歐洲國家淨係決賽周都有成廿四隊，都仲有地方未行晒，最出名例子，有加泰羅尼亞嘗試獨立於西班牙、蘇格蘭於大不列顛。

而遲起步嘅亞洲，某帝國喺一百年解體卡住咗，於是民主化進程行一步退返兩步，帝國遺產一直延續，以高壓維穩去維持。然後二十年前仲逆流而行，吞併埋隔籬嘅港口城市。逆流而行，可以有乜嘢下場？

現實吞併荒謬 價值觀錯配

例如一開頭嘅假設，印尼吞併新加坡，點解咁難睇好，好簡單，新加坡同印尼，無論人口定面積，都係蚊髀牛髀，絕對唔係勢力均衡嘅合併，印尼明顯有好大屈機空間。而且由政治結構，到文化到價值觀，都有明顯差異。所以用常理推斷，難以睇好。

有趣嘅係，呢個唔睇好嘅判斷，完全冇考慮呢個合併，會係用乜嘢膠水黐埋，到底係用聯邦制，抑或「一國兩制、星人治星、高度自治」。亦都冇考慮印尼領導人係邊個，究竟係印尼蔡英文定係會發印尼夢嘅印尼聖上。總之印尼併新加坡，遲早都會爆炸。

如果硬係要逆流合併，可以想像，會有冇咁差嘅組合。例如新加坡搭香港，大家咁高咁大，都係行普通法，價值觀勉強都算係有啲交叠。又或者台灣搭新加坡，又或者台灣搭沖繩，都可能冇咁牙煙。

但世事往往就係荒謬，現實發生嘅吞併，無論由體積到價值觀，錯配程度遠超印尼搭新加坡，癲到大概等如俄羅斯搭南韓咁爆嘅級數。應該話，都冇乜可能更加錯配。

而更爆嘅係，吞併嘅時候，世界唔少人，包括被吞併嘅人（包括我）都竟然相信，只需要用領導人祝福過嘅某種神奇膠水黐埋，念啲符咒簽張包單，就起碼相安無事五十年⋯⋯

撰文：宋漢生

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