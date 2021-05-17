十一年前的今天，當時Bitcoin推出一年多，程序員Laszlo Hanyecz在古早論壇bitcointalk.org以10000 Bitcoin徵購兩塊pizza，連洋葱、青椒、蘑菇、番茄、香腸等配料的需求都寫得一清二楚，相信是一位很好的程序員。四日後的5月22日，Hanyecz在自己的帖子下留言，成功以10000 Bitcoin買得兩塊pizza，圖文並茂。

區塊鏈編年史上，把這個特別的日子稱為Bitcoin Pizza Day。

主流媒體對Bitcoin Pizza Day的報道，當然是針對事件最多汁那部份：10000 Bitcoin到了今天，足以兌5億美元，即2億5千萬一塊的薄餅，嘲笑一下故事的主角。如此有噱頭的新聞，豈有不爆之理。

真正意義 以BTC買生活所需

然而，Bitcoin Pizza Day的真正意義，顯然不是有人花了後來變成天價的資產買薄餅而後悔莫及，而是這宗交易讓Bitcoin首次買到生活所需，增強了這種資產的「金錢性」。資產要流通才能產生價值，這是簡單的道理，十年後Hanyecz接受訪問，也大方說並不後悔。我沒法代表當事人，也沒有那麼極端的經歷，但也可以分享類似經驗。

話說2019年9月我第一次在民間學院教授「區塊鏈社會學」，為了讓大家試用Compound DeFi，第一課就給25位同學每人送上0.05ETH，現時市值200美元，相當於整個課程的學費。但這宗「蝕本生意」絲毫沒讓我感得鬱悶，只要這25宗交易能讓學生接觸到區塊鏈從而開竅，就絕對比把錢留在我的錢包來得有意義。

在Bitcoin Pizza Day之前，雖然Bitcoin已經在小範圍比如網站www.bitcoinmarket.com跟美元兌換，但直接買到食物又是另一重意義。與其說造就這宗交易的Hanyecz是苦主，不如說他是Bitcoin成功的漫漫長路上的一位英雄。

選擇哪個角度報道是議題設定，甚或說是新聞自由也無不可，然而如果把Hanyecz視為事件的唯一主角，卻是邏輯上的客觀錯誤。事實上，除了以兩塊薄餅換得10000 Bitcoin的配角，我們每個人都是Bitcoin Pizza Day的主角。如果嘲諷Hanyecz，卻連自己做的抉擇跟他一樣都意識不到，無疑笨得可以。

此話怎說？在十一年前的今天，我們每個人都在25美元（或者等值其他法幣，當時兩塊薄餅的市價）和10000 Bitcoin之間，選擇了前者，除非你騰不出25美元，或者還沒出生。是的，你很大機會沒有刻意去做這個選擇，但我們的（不）行動產生了這個客觀效果，正如我之前寫過〈所謂「我不投資」，就是all in投資在法定貨幣〉同一道理。你沒有動作，但你已經選了；就好像自命中立的人，已經選擇了體制一樣。

一個決定 影響深遠

以上說法或許似非而是，的確，那雖然是事實，但並不符合一般人的直覺。姑且換一換場景，看你又會怎樣決定？假如現在你想買兩塊共值25美元的薄餅，可以選擇用Bitcoin或者美元買，你會怎樣選？多數人學乖了，這次會說用美元。可是，除了買薄餅的錢，如果你還有另外25美元的閒置資產，但沒有把它兌換成Bitcoin，那麼你的決策既不一致，也不理性；如果十年後Bitcoin兌美元為一百萬，那麼，你將又一次不知不覺之中，成為了Bitcoin Pizza Day的主角。資產是流動的，世界是動態的，絕對的穩定並不存在。我們每分每秒都在做決定，都可能在後來產生極大影響，只是當時並不一定意識到。永遠不要以為我們沒事可做。

撰文：高重建

地球人。信仰民主自由。創業者。LikeCoin、#decentralizehk 發起人。